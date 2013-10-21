台湾汇市：台币随多数亚币收贬，市场等待周二美国就业数据

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美元指数平稳，市场等待美国周二的就业数据公布 * 外资汇入力道稍大于汇出 * 料明日台币仍在29.35-29.45区间盘整 路透台北10月21日 - 台币兑美元 周一收贬3.6分，随多数亚币收贬。美元指数<.DXY =USD>大致 平稳，外资虽汇入稍大于汇出，但力道不大，市场静待美国将在周二公布的就业数据以待方向指引。 汇银人士指出，外资虽持续汇入，但在台股的买超金额愈来愈少，似有枯竭迹象，令市场心存观望。加以 周二美国将公布就业数据，料将对波段的美元走势投入关键影响，因此数据公布前，台币交投陷入盘整。 一位公股银行交易员表示，“今天大部分时间都在29.400上下10点左右波动，没什么方向。要看周二的就 业数据了。”因此，他也认为，明日汇市交投料也会因为在数据公布之前落入观望，各方预估交易区间在29.3 5-29.45。 至于央行的动态方面，另外一位本地银行汇银人士则表示，今日央行不只在29.38-29.39之间买汇，盘中 逢高似也见得到央行的美元卖压，是双向的冲销。出口商方面，则是在29.410以上见到美元的卖单高挂。 也有交易员表示，前波台币升值至29.300附近见到进口商不弱的美元买盘，因此若是外资没有加大汇入力 道，则本波台币汇价想推升过29.300并不容易。而央行似对台币目前在29.400附近的价位倒也满意，未见太大 的动作。 国际市场密切关注将在周二公布的美国9月非农就业数据，市场预期当月非农就业岗位料增加18万个，但 该数据对判断美国政府停摆的影响并无太多帮助。 美联储今年按照计划还将举行两次政策会议，时间分别是10月29-30日以及12月17-18日。各方对美联储缩 减宽松的时间点普遍向后延至年底、明年初。 今日台币实质交易区间在29.39-29.45，上日的主要成交区间约在29.370-29.398。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度缩减；一个月期远期外汇TWD 1MNDFOR=报价尾盘在29.345/29.355，上日尾盘收29.290。 台股 周一收低0.26%，报8,419.32点，自上日创下的逾两年收盘高位回落，且走势落后多数亚股。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超10.98亿台币，连13日买超共计574.02亿台币；上日修 正后为买超79.63亿台币。 美元指数<.DXY =USD>周一陷于八个月低点附近，因美国政府关闭16天后，外界愈发认为美联储必将推迟 缩减刺激的时间。美元指数持稳于79.675附近，距上周五所及2月以来低位79.478不远。 本周重要数据及事件仍有：周二美国公布9月非农数据、中国公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ;周四中国滙丰制造业10月PMI初值、美国一周初请失业金人数、韩国第三季GDP初值;周五美国公布9月耐久财 订单。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.482 29.446 29.380-29.482 29.450 5.63 5.66 元太外汇经纪公司 29.465 29.435 29.391-29.465 29.440 2.34 2.65 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.250/-0.220 -0.280/-0.250 (完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选