台湾汇市：台币随多数亚币收贬，市场等待周二美国就业数据

* 美元指数平稳，市场等待美国周二的就业数据公布 * 外资汇入力道稍大于汇出 * 料明日台币仍在29.35-29.45区间盘整 路透台北10月21日 - 台币兑美元 周一收贬3.6分，随多数亚币收贬。美元指数<.DXY =USD>大致 平稳，外资虽汇入稍大于汇出，但力道不大，市场静待美国将在周二公布的就业数据以待方向指引。 汇银人士指出，外资虽持续汇入，但在台股的买超金额愈来愈少，似有枯竭迹象，令市场心存观望。加以 周二美国将公布就业数据，料将对波段的美元走势投入关键影响，因此数据公布前，台币交投陷入盘整。 一位公股银行交易员表示，“今天大部分时间都在29.400上下10点左右波动，没什么方向。要看周二的就 业数据了。”因此，他也认为，明日汇市交投料也会因为在数据公布之前落入观望，各方预估交易区间在29.3 5-29.45。 至于央行的动态方面，另外一位本地银行汇银人士则表示，今日央行不只在29.38-29.39之间买汇，盘中 逢高似也见得到央行的美元卖压，是双向的冲销。出口商方面，则是在29.410以上见到美元的卖单高挂。 也有交易员表示，前波台币升值至29.300附近见到进口商不弱的美元买盘，因此若是外资没有加大汇入力 道，则本波台币汇价想推升过29.300并不容易。而央行似对台币目前在29.400附近的价位倒也满意，未见太大 的动作。 国际市场密切关注将在周二公布的美国9月非农就业数据，市场预期当月非农就业岗位料增加18万个，但 该数据对判断美国政府停摆的影响并无太多帮助。 美联储今年按照计划还将举行两次政策会议，时间分别是10月29-30日以及12月17-18日。各方对美联储缩 减宽松的时间点普遍向后延至年底、明年初。 今日台币实质交易区间在29.39-29.45，上日的主要成交区间约在29.370-29.398。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度缩减；一个月期远期外汇TWD 1MNDFOR=报价尾盘在29.345/29.355，上日尾盘收29.290。 台股 周一收低0.26%，报8,419.32点，自上日创下的逾两年收盘高位回落，且走势落后多数亚股。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超10.98亿台币，连13日买超共计574.02亿台币；上日修 正后为买超79.63亿台币。 美元指数<.DXY =USD>周一陷于八个月低点附近，因美国政府关闭16天后，外界愈发认为美联储必将推迟 缩减刺激的时间。美元指数持稳于79.675附近，距上周五所及2月以来低位79.478不远。 本周重要数据及事件仍有：周二美国公布9月非农数据、中国公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ;周四中国滙丰制造业10月PMI初值、美国一周初请失业金人数、韩国第三季GDP初值;周五美国公布9月耐久财 订单。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.482 29.446 29.380-29.482 29.450 5.63 5.66 元太外汇经纪公司 29.465 29.435 29.391-29.465 29.440 2.34 2.65 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.250/-0.220 -0.280/-0.250 (完)