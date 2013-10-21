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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:01 BJT

台湾汇市：台币随多数亚币收贬，市场等待周二美国就业数据

* 美元指数平稳，市场等待美国周二的就业数据公布
    * 外资汇入力道稍大于汇出
    * 料明日台币仍在29.35-29.45区间盘整

    路透台北10月21日 - 台币兑美元 周一收贬3.6分，随多数亚币收贬。美元指数<.DXY =USD>大致
平稳，外资虽汇入稍大于汇出，但力道不大，市场静待美国将在周二公布的就业数据以待方向指引。
    
    汇银人士指出，外资虽持续汇入，但在台股的买超金额愈来愈少，似有枯竭迹象，令市场心存观望。加以
周二美国将公布就业数据，料将对波段的美元走势投入关键影响，因此数据公布前，台币交投陷入盘整。
    
    一位公股银行交易员表示，“今天大部分时间都在29.400上下10点左右波动，没什么方向。要看周二的就
业数据了。”因此，他也认为，明日汇市交投料也会因为在数据公布之前落入观望，各方预估交易区间在29.3
5-29.45。
    
    至于央行的动态方面，另外一位本地银行汇银人士则表示，今日央行不只在29.38-29.39之间买汇，盘中
逢高似也见得到央行的美元卖压，是双向的冲销。出口商方面，则是在29.410以上见到美元的卖单高挂。
    
    也有交易员表示，前波台币升值至29.300附近见到进口商不弱的美元买盘，因此若是外资没有加大汇入力
道，则本波台币汇价想推升过29.300并不容易。而央行似对台币目前在29.400附近的价位倒也满意，未见太大
的动作。
     
    国际市场密切关注将在周二公布的美国9月非农就业数据，市场预期当月非农就业岗位料增加18万个，但
该数据对判断美国政府停摆的影响并无太多帮助。
    
    美联储今年按照计划还将举行两次政策会议，时间分别是10月29-30日以及12月17-18日。各方对美联储缩
减宽松的时间点普遍向后延至年底、明年初。
    
    今日台币实质交易区间在29.39-29.45，上日的主要成交区间约在29.370-29.398。    
           
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度缩减；一个月期远期外汇TWD
1MNDFOR=报价尾盘在29.345/29.355，上日尾盘收29.290。  
    
    台股 周一收低0.26%，报8,419.32点，自上日创下的逾两年收盘高位回落，且走势落后多数亚股。
台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超10.98亿台币，连13日买超共计574.02亿台币；上日修
正后为买超79.63亿台币。 
    
    美元指数<.DXY =USD>周一陷于八个月低点附近，因美国政府关闭16天后，外界愈发认为美联储必将推迟
缩减刺激的时间。美元指数持稳于79.675附近，距上周五所及2月以来低位79.478不远。 
    
    本周重要数据及事件仍有：周二美国公布9月非农数据、中国公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告
;周四中国滙丰制造业10月PMI初值、美国一周初请失业金人数、韩国第三季GDP初值;周五美国公布9月耐久财
订单。
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见  
          
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
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 (完)
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