中国股市：沪综指收升1.6%，新股扩容传言未兑现令成长股重返强势

路透上海10月21日 - 中国股市沪综指周一收市大涨1.6%。分析师指出，上周曾一度压制股市的新股扩容传言并未兑现，以及国务院常务会议释放促进经济平稳运行信息，投资者不免心头一松，环保、互联网科技等成长股再度受热炒，并带动大盘反弹，不过结构化特征较为明显。

沪综指 收报2,229.237点，涨35.457点或1.62%，上证A股今日成交额为1,235亿元人民币，较上日的906亿元上涨逾三成。

“有两个因素支持大盘反弹，一个是国务院常务会议带来的心理预期，二是新股扩容并未出现。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

上周市场盛传证监会即将发布新股发行制度改革方案，并有望近期恢复新股发行。不过上周五证监会新闻会并未提及这方面内容，证监会发言人只是表示，正抓紧完善新股发行体制改革指导意见及各项配套文件，新股发行要在改革意见正式公布实施后才能启动。

中国国务院常务会议最新表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。［ID:nL3T0IB03H]

太平洋证券研究院副院长张伟明则指出，目前市场短期行情仍是基于改革红利预期及对经济趋稳的判断，但中期市场走势仍受制于新增资金、地方债审计以及产能过剩及盈利复苏趋势能否延续等因素制约。沪指如维持在30日均线上，投资者仍可把握短线交易机会。

沪深300指数 收涨1.87%，报2,471.322点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,468.4点，涨2.08%，成交681,550手。(完)