台湾金融：第一银行纽约分行与美国纽约梅隆银行完成4.4亿美元YANKEE CD签约

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北10月21日 - 台湾第一金控 旗下第一银行周一表示，其纽约分行与全球最大保管银行纽约梅隆银行 完成签约，聘其担任一银纽约分行发行YANKEE CD(外国金融机构在美国境内发行以美元计价之可转让定期存单)的发行暨支付代理机构。
第一银新闻稿并指出，藉由此次发行，将可成功打入美国当地筹资市场，并随时依资金调度需求，于当地挂牌发行YANKEE CD，取得美元资金，有助于增辟筹资管道及降低资金来源风险。
“发行期间视资金调度状况而定，介于7天至6个月不等。”第一银行相关人员称。
一银表示，纽约分行此次取得YANKEE CD总发行循环额度4.4亿美元，主要投资者为美国当地银行、保险公司、投资公司、共同基金等机构投资人。
第一金今日收平在18.15台币，表现优于台湾加权指数 收低0.26%，报8,419.32点。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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