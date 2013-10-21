版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 15:10 BJT

台湾金融：第一银行纽约分行与美国纽约梅隆银行完成4.4亿美元YANKEE CD签约

路透台北10月21日 - 台湾第一金控 旗下第一银行周一表示，其纽约分行与全球最大保管银行纽约梅隆银行 完成签约，聘其担任一银纽约分行发行YANKEE CD(外国金融机构在美国境内发行以美元计价之可转让定期存单)的发行暨支付代理机构。

第一银新闻稿并指出，藉由此次发行，将可成功打入美国当地筹资市场，并随时依资金调度需求，于当地挂牌发行YANKEE CD，取得美元资金，有助于增辟筹资管道及降低资金来源风险。

“发行期间视资金调度状况而定，介于7天至6个月不等。”第一银行相关人员称。

一银表示，纽约分行此次取得YANKEE CD总发行循环额度4.4亿美元，主要投资者为美国当地银行、保险公司、投资公司、共同基金等机构投资人。

第一金今日收平在18.15台币，表现优于台湾加权指数 收低0.26%，报8,419.32点。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐