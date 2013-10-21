更新版 1-新债招标：进出口行两期债结果未脱近期一级弱势，因供给压力不减

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 进出口行两年债利率4.82%，五年期4.94%
* 两期债招标结果基本延续近期一级孱弱态势
* 因新债供给压力不减及资金面忧虑稍显升温 (新增交易员评论和更多背景)
路透北京10月21日 - 新债供给压力不减，加之财税缴款扰动在即令市场对资金面前景的忧心稍显升温，令中国进出口银行周一两期新债招标结果基本延续了近期一级的孱弱态势。
业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的两年期固息债中标利率为4.82%，五年期固息债中标利率为4.94%；此外他们并透露，两期债的投标倍数分别为1.56倍和1.91倍。
“(新债)供给量一直居高不下，还有上个星期CPI(居民消费价格指数)高于预期，这些因素都令买盘的情绪很谨慎，而且没有什么利多因素能缓和这种情绪。”上海一银行交易员称，“现在就感觉发出来是没有底线，一直在往上面走。”
她并称，市场预期财税缴款大概从市场中抽水3,000亿元人民币上下，在逆回购是否将阶段性退出仍不明朗的背景下，机构对资金的担心有些升温。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期和五年期品种最新收益率分别报在4.7703%和4.9342%。
中国银行间市场周一主要回购 均小幅上涨，但隔夜和七天等品种资金供求格局略有分化，其中隔夜供给依旧充分，而通过七天及14天回购融入资金难度有所增加。
中国央行公开市场在上周二进行七天期逆回购后，上周四却暂停了例行的14天逆回购操作。
今日新债具体条款如下：
第33期 第34期
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招标金额 至多60亿元 至多60亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月24日 10月28日
分销期 10月21日-10月24日 10月21日-10月28日
上市日 10月30日 11月1日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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