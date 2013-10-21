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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 15:17 BJT

韩国债市：公债价格因获利了结而小幅下滑，投资人等待美国数据

路透首尔10月21日 - 韩国公债价格周一小幅下滑，在市场缺乏重大指引的情况下受获利了结抛盘打压。投资人等待美国就业数据，以寻找美联储未来动作的线索。

指标韩国10年期公债收益率 上涨1.0个基点，三年期公债期货12月合约 下跌0.04点至105.87。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.87 105.91

10年期公债收益率 <KRTSY10Y=KQ 3.45% 3.44%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.10% 3.08%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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