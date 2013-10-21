更新版 1-中国资管：百度发布“百发”理财计划，目标年收益8%创互联网理财新高

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路透北京10月21日 - 中国最大搜索引擎企业--百度 宣布，“百度金融中心--理财”平台将于下周一(28日)正式上线，届时还将推出目标年化收益率8%的理财计划 “百发”（8.baidu.com），将开创了互联网理财收益新高。

新闻稿称，“百发”由百度金融中心、华夏基金联合推出，年化收益率高达8%，将采取限量发售的方式，由中国投资担保有限公司全程担保。百发最低投资门槛仅为1元人民币；售后支持快速赎回，即时提现，方便用户资金的流入流出。这一举措将推进全民互联网理财时代的提前到来。

按照行业管理，通常基金公司与互联网平台合作的都是货币市场基金，年化收益率在4%附近。百度是次提出8%的年化收益率确实超出市场预期。

“预计贴钱做，限额，赔本赚吆喝。主要是推广百度金融。但预计不会搞太大，他没有电商平台，资金流量相对有限。从第三方支付目前的排名来说，支付宝地位不可撼动。”中信证券银行业分析师王一峰表示。

百度新闻稿提到，此次百度采用互联网的思维创新金融理财的形态，“并愿意广派红利，”帮助大众完成从传统金融到现代金融的升级，这一举措将推进全民互联网理财时代的提前到来。

据接近华夏基金人士表示，华夏基金只是产品的提供方，收益率是百度和投资人的承诺约定，与华夏基金无关。华夏基金不会做违反证监会规定的事。

6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金开始联手推出类似闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。短短三个多月内，该产品规模已超过500亿元人民币，成为中国最大规模的基金。

自余额宝持续火爆以来，各路资金开始竞相进入。8月初，腾讯 旗下微信平台和财付通联手华夏基金，推出对接华夏现金增利货币基金的“活期通”；苏宁云商 旗下的易付宝获得基金销售支付结算牌照后，亦将联合基金公司推出现金理财产品。(完)