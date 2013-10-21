更新版 1-中国资管：百度发布“百发”理财计划，目标年收益8%创互联网理财新高

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
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路透北京10月21日 - 中国最大搜索引擎企业--百度 宣布，“百度金融中心--理财”平台将于下周一(28日)正式上线，届时还将推出目标年化收益率8%的理财计划 “百发”（8.baidu.com），将开创了互联网理财收益新高。
新闻稿称，“百发”由百度金融中心、华夏基金联合推出，年化收益率高达8%，将采取限量发售的方式，由中国投资担保有限公司全程担保。百发最低投资门槛仅为1元人民币；售后支持快速赎回，即时提现，方便用户资金的流入流出。这一举措将推进全民互联网理财时代的提前到来。
按照行业管理，通常基金公司与互联网平台合作的都是货币市场基金，年化收益率在4%附近。百度是次提出8%的年化收益率确实超出市场预期。
“预计贴钱做，限额，赔本赚吆喝。主要是推广百度金融。但预计不会搞太大，他没有电商平台，资金流量相对有限。从第三方支付目前的排名来说，支付宝地位不可撼动。”中信证券银行业分析师王一峰表示。
百度新闻稿提到，此次百度采用互联网的思维创新金融理财的形态，“并愿意广派红利，”帮助大众完成从传统金融到现代金融的升级，这一举措将推进全民互联网理财时代的提前到来。
据接近华夏基金人士表示，华夏基金只是产品的提供方，收益率是百度和投资人的承诺约定，与华夏基金无关。华夏基金不会做违反证监会规定的事。
6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金开始联手推出类似闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。短短三个多月内，该产品规模已超过500亿元人民币，成为中国最大规模的基金。
自余额宝持续火爆以来，各路资金开始竞相进入。8月初，腾讯 旗下微信平台和财付通联手华夏基金，推出对接华夏现金增利货币基金的“活期通”；苏宁云商 旗下的易付宝获得基金销售支付结算牌照后，亦将联合基金公司推出现金理财产品。(完)
(发稿 张胜男/赵红梅/谢衡; 审校 杨淑祯/林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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