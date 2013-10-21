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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 15:51 BJT

中铁建惊人招待费被查 处分8人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月21日 - 中国中央纪委监察部网站周一称，国资委纪委对中国铁建高额业务招待费核查发现的问题进行了处理和问责，通报批评57人，党纪政纪处分8人，移送司法机关1人。

中国铁建 2012年业务招待费用高达8.37亿元。

中央纪委监察部称，中央纪委书记王岐山要求对存在的问题严肃处理。

国资委纪委称，经调查发现，中铁建业务招待费支出总体上符合规定，但确实存在发票开具不规范、报销程序不严格、会计科目使用不当等问题。

据称，中铁建已着手削减业务招待费支出。记者未能立即联系到中铁建置评。(完)

编译：李富强 发稿：朱淑珍
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