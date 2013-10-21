路透基点：富地石油3亿美元贷款额度分配方案敲定--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点报导，富地石油已经敲定了3亿美元三年期子弹式贷款案的额度分配方案。
消息人士称，牵头行兼簿记行摩根士丹利将此案全数分销。
另有17家银行参贷。其中，渣打银行承贷3,800万美元，中国工商银行的伦敦分行和澳门分行分别承贷1,600万美元。
中国国家开发银行香港分行、中信银行国际和马来亚银行香港分行分别承贷3,000万美元。
国泰世华商业银行香港分行承贷2,600万美元，东亚银行承贷1,600万美元。
台湾银行香港分行以及第一商业银行澳门分行分别承贷1,400万美元；彰化商业银行、台中商业银行国际业务分行、台湾中小企业银行香港分行以及元大商业银行分别承贷1,100万美元。
泰国大城银行香港分行承贷1,000万美元，台湾华南商业银行香港分行承贷800万美元，印尼国家银行的新加坡分行和东京分行分别承贷250万美元。
最新加入的永丰银行香港分行承贷300万美元。
该贷款最初规模为2亿美元，获近两倍的超额认贷后增至3亿美元。
银行以三个层级参贷：承贷3,000万美元的银行将获得313.3个基点的综合收益和115个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得308.3个基点的综合收益和100个基点的前端费用，以及主办行头衔；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得303.3个基点的综合收益和85个基点的前端费用，以及安排行头衔。
所贷资金将用于为始于2011年4月的1.8亿美元三年期贷款案进行再融资，此案综合收益为300.8个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。这笔贷款是通过富地中国投资有限公司(Fortune Oil PRC Holdings Ltd)签署，由富地石油提供担保。
富地石油在中国从事油气供应和基础设施项目活动。该公司在伦敦证交所上市，运营总部设在香港。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/蔡美珍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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