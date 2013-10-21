路透基点：富地石油3亿美元贷款额度分配方案敲定--RLPC

路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点报导，富地石油已经敲定了3亿美元三年期子弹式贷款案的额度分配方案。

消息人士称，牵头行兼簿记行摩根士丹利将此案全数分销。

另有17家银行参贷。其中，渣打银行承贷3,800万美元，中国工商银行的伦敦分行和澳门分行分别承贷1,600万美元。

中国国家开发银行香港分行、中信银行国际和马来亚银行香港分行分别承贷3,000万美元。

国泰世华商业银行香港分行承贷2,600万美元，东亚银行承贷1,600万美元。

台湾银行香港分行以及第一商业银行澳门分行分别承贷1,400万美元；彰化商业银行、台中商业银行国际业务分行、台湾中小企业银行香港分行以及元大商业银行分别承贷1,100万美元。

泰国大城银行香港分行承贷1,000万美元，台湾华南商业银行香港分行承贷800万美元，印尼国家银行的新加坡分行和东京分行分别承贷250万美元。

最新加入的永丰银行香港分行承贷300万美元。

该贷款最初规模为2亿美元，获近两倍的超额认贷后增至3亿美元。

银行以三个层级参贷：承贷3,000万美元的银行将获得313.3个基点的综合收益和115个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得308.3个基点的综合收益和100个基点的前端费用，以及主办行头衔；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得303.3个基点的综合收益和85个基点的前端费用，以及安排行头衔。

所贷资金将用于为始于2011年4月的1.8亿美元三年期贷款案进行再融资，此案综合收益为300.8个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。这笔贷款是通过富地中国投资有限公司(Fortune Oil PRC Holdings Ltd)签署，由富地石油提供担保。

富地石油在中国从事油气供应和基础设施项目活动。该公司在伦敦证交所上市，运营总部设在香港。(完)