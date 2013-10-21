中国外汇：9月外汇占款大幅增长，至1,264亿元人民币--路透测算

路透北京10月21日 - 路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款大幅增加至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924亿元。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，9月末金融机构外汇占款余额为275,179.54 亿元；财政性存款余额为38,973.73亿元。
上述两项数据表明，9月份市场因此增加的流动性为4,188亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
外汇占款(亿元) 1,264 273 -245 -412 669 2,944 2,363 2,954 6,837
财政性存款(亿元) -2,924 1,398 6,546 -1,218 4,633 5,224 -2,670 243 3,299
2012年12月 11月 10月 9月
外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306
财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)