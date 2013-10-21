《王小坚专栏》中国国债期货品种仍需完善

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - （路透中文新闻部特邀专栏作家供稿，观点仅代表个人） 自从中国五年期国债期货重新上市以来已经过去了大约一个月时间，但从交易表现上看起来，这个背负着中国利率市场定价重任的金融衍生品似乎有些力不从心，颇令市场失望。
不过，这一情况并不表示国债期货品种不成功，相反，只要加以一些政策和技术上的强化，国债期货将会很快成为最为重要的金融工具。 10月18日是五年期国债品种上市后的第24个交易日，当天的成交量仅仅只有1000手，创下这个品种上市以来的最低量，只有上市首日成交量的3％。这一情况表明市场参与者仍然人数较少，参与的资金量并不大。但是与之相反的是，种种市场迹象表明，国债期货市场的灵敏度非常高，显示其是一个由专业投资者参与的市场。 如10月16日进行招标的13国债20是一年七年期国债，属于可交割的品种。其上午11：35分招标结束，价格好于市场预期，随后场外市场进行了接近半小时的远期交易至12：00，但此时期货市场已经停止交易。虽然说新债发行结束后的交易属于一级半市场交易，数量不大，而且集中的范围仅限于大型投资机构之间。但是在13：00期货开市以后市场出现了猛烈的反应，价格在半分钟之内上行了0.25元。信息传递之灵敏，波动幅度之大，速度之快，只有专业投资者可以做出如此反应。 可以说，国债期货市场集中的都是关注利率市场的投资者，期货市场的的波动反应了现货市场的变化，而且在时间，力度上都是非常有效的。但是，期货对于现券的影响却还没有显现出来。这里的主要原因在投资者成份与品种设计。 眼下参与国债期货市场的主要投资者为券商与私募基金，前期参与相对活跃的专业期货投资者被不断开立的新品种所吸引，已经大量退出流动性相对不佳的国债期货。一方面，留下的专业投资者对国债的市场更为敏感，另一方面，也导致行为预期趋向一致，活跃度下降。而且留下的专业投资者都是规模较小的机构，也难以大规模扩张整个市场。银行保险等专业机构的加入，有助于市场规模的扩大。但这有赖于监管部门的放行。新的产品设计也需要有投资者对国债期货品种的认可度，这需要经过时间和产品的检验。另外，如果希望能吸引更多的交易型投资者加入，则需要有比较大的波动和成交量，这些都需要时间的积淀。 另一个非常重要的问题是品种设计的问题。目前的国债期货仅有五年期一个单独品种，而国债期货是利率定价工具，收益率曲线是定价的基础。要对应完整的收益率曲线，需要各种关键年限上的国债收益率，如三年，七年，十年等。只有这些关键节点能被有效定价，整个曲线才会有形成有效的定价机制。从投资上看，这些品种的增加会大量增加可执行的策略，增加各个品种的活跃度。也只有这些品种推出才能对冲利率风险，吸引风险管理者加入市场，真正起到期货品种应有的作用。（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选