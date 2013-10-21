《王小坚专栏》中国国债期货品种仍需完善

不过，这一情况并不表示国债期货品种不成功，相反，只要加以一些政策和技术上的强化，国债期货将会很快成为最为重要的金融工具。 10月18日是五年期国债品种上市后的第24个交易日，当天的成交量仅仅只有1000手，创下这个品种上市以来的最低量，只有上市首日成交量的3％。这一情况表明市场参与者仍然人数较少，参与的资金量并不大。但是与之相反的是，种种市场迹象表明，国债期货市场的灵敏度非常高，显示其是一个由专业投资者参与的市场。 如10月16日进行招标的13国债20是一年七年期国债，属于可交割的品种。其上午11：35分招标结束，价格好于市场预期，随后场外市场进行了接近半小时的远期交易至12：00，但此时期货市场已经停止交易。虽然说新债发行结束后的交易属于一级半市场交易，数量不大，而且集中的范围仅限于大型投资机构之间。但是在13：00期货开市以后市场出现了猛烈的反应，价格在半分钟之内上行了0.25元。信息传递之灵敏，波动幅度之大，速度之快，只有专业投资者可以做出如此反应。 可以说，国债期货市场集中的都是关注利率市场的投资者，期货市场的的波动反应了现货市场的变化，而且在时间，力度上都是非常有效的。但是，期货对于现券的影响却还没有显现出来。这里的主要原因在投资者成份与品种设计。 眼下参与国债期货市场的主要投资者为券商与私募基金，前期参与相对活跃的专业期货投资者被不断开立的新品种所吸引，已经大量退出流动性相对不佳的国债期货。一方面，留下的专业投资者对国债的市场更为敏感，另一方面，也导致行为预期趋向一致，活跃度下降。而且留下的专业投资者都是规模较小的机构，也难以大规模扩张整个市场。银行保险等专业机构的加入，有助于市场规模的扩大。但这有赖于监管部门的放行。新的产品设计也需要有投资者对国债期货品种的认可度，这需要经过时间和产品的检验。另外，如果希望能吸引更多的交易型投资者加入，则需要有比较大的波动和成交量，这些都需要时间的积淀。 另一个非常重要的问题是品种设计的问题。目前的国债期货仅有五年期一个单独品种，而国债期货是利率定价工具，收益率曲线是定价的基础。要对应完整的收益率曲线，需要各种关键年限上的国债收益率，如三年，七年，十年等。只有这些关键节点能被有效定价，整个曲线才会有形成有效的定价机制。从投资上看，这些品种的增加会大量增加可执行的策略，增加各个品种的活跃度。也只有这些品种推出才能对冲利率风险，吸引风险管理者加入市场，真正起到期货品种应有的作用。（完）