路透基点：台湾南亚科技120亿台币融资案启动--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，已有五家银行启动南亚科技的五年期120亿台币融资案。
台湾银行、华南银行、兆丰国际商银、台湾企银、合作金库为本项贷款案的牵头行兼簿记行。
贷款分为A部分73亿台币，资金用途为再融资，B部分为47亿台币，用作采购设备。
两部分贷款的初始贷款利率为90天期一级市场商业票据(CP)利率加码110个基点，加码幅度并按借款方税后净利率调整：
税后净利率低于-10%，加码185个基点。
税后净利率为-10%至-0.1%，加码165个基点。
税后净利率为0%-2.9%，加码135个基点。
税后净利率为3%-9.9%，加码110个基点。
税后净利率为10%或以上，加码95个基点。
银行受邀以下列四个档次参贷：
承贷15亿台币或以上者，前端费用20基点，获牵头行兼簿记行头衔，
承贷10-14.9亿台币者，前端费用15基点，获牵头行头衔，
承贷8-9.99亿台币者，前端费用10基点，获副牵头行头衔，
承贷5-7.99亿台币者，前端费用5基点，获经理行头衔。
本项贷款有借款方厂房设备提供担保，贷款有承诺费10个基点。
融资将在三年宽限期之后，分四期每半年等额偿还。
银行回复截止期为11月29日。
南亚科技2009年11月签署了180亿台币五年期定期贷款，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码110基点，税前最低利率为1.9%。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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