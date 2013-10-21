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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 16:42 BJT

路透基点：台湾南亚科技120亿台币融资案启动--RLPC

路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，已有五家银行启动南亚科技的五年期120亿台币融资案。

台湾银行、华南银行、兆丰国际商银、台湾企银、合作金库为本项贷款案的牵头行兼簿记行。

贷款分为A部分73亿台币，资金用途为再融资，B部分为47亿台币，用作采购设备。

两部分贷款的初始贷款利率为90天期一级市场商业票据(CP)利率加码110个基点，加码幅度并按借款方税后净利率调整：

税后净利率低于-10%，加码185个基点。

税后净利率为-10%至-0.1%，加码165个基点。

税后净利率为0%-2.9%，加码135个基点。

税后净利率为3%-9.9%，加码110个基点。

税后净利率为10%或以上，加码95个基点。

银行受邀以下列四个档次参贷：

承贷15亿台币或以上者，前端费用20基点，获牵头行兼簿记行头衔，

承贷10-14.9亿台币者，前端费用15基点，获牵头行头衔，

承贷8-9.99亿台币者，前端费用10基点，获副牵头行头衔，

承贷5-7.99亿台币者，前端费用5基点，获经理行头衔。

本项贷款有借款方厂房设备提供担保，贷款有承诺费10个基点。

融资将在三年宽限期之后，分四期每半年等额偿还。

银行回复截止期为11月29日。

南亚科技2009年11月签署了180亿台币五年期定期贷款，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码110基点，税前最低利率为1.9%。(完)
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