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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 16:23 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶在清淡交投中小涨，观望美国经济数据

TOCOM指标3月橡胶合约 涨1.0日圆，结算价报每公斤268.4日圆。市场成交量为4,135口，远低于平常的10,000口。

美元兑日圆 涨0.2%，至97.95日圆，但距上周四触及的近三周高位99.01日圆仍有一些距离。当日圆上涨时，日圆计价资产对于其他货币持有者的吸引力通常下降。

交易员称，石油期货价格持稳亦在支撑TOCOM期胶价格。布兰特原油期货周一持稳在110美元左右，因市场预计美联储将把缩减刺激措施推迟至明年。

上海期货交易所最活跃的1月橡胶合约 收高125元人民币，报每吨20,605元人民币。

新加坡商品交易所11月橡胶合约 最新报每公斤234.5美分，上涨0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王冠中/于春红/王翔琼/李婷仪)
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