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市场报道 | 2013年 10月 21日 星期一 16:23 BJT

《汇市简讯》欧元/美元数道移动均线切入位将吸引买家逢低承接

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* 风险降低暗示欧元/美元走软；技术面将支持偏多走势

* 100小时移动均线切入位1.3601、200小时移动均线切入位1.3571和21日移动均线切入位1.3557将吸引买家

* 美国公债收益率受到抑制，量化宽松措施将延长的预期将促使投资者采用逢低承接的策略

* 美元/人民币持续下跌，也可能支撑欧元/美元

* 行权价在1.3650或1.3625有大量期权到期，将在可能平静的市场中提供较大推动力。(完)

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