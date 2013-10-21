更新版 1-中国外汇：9月外汇占款大增超千亿元，未来料继续稳中有升

* 9月外汇占款大幅增加至1,264元人民币

* 9月份市场增加的流动性为4,188亿元

* 新兴市场应仍以资金流入为主

* 预计年内外汇占款将继续稳中有升 (新增评论和背景)

路透北京10月21日 - 中国9月外汇占款余额猛增上千亿元人民币，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国，预计年内外汇占款将继续稳中有升。

路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款增量扩大至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924亿元。此两项数据表明，9月份市场因此增加的流动性为4,188亿元。

“10月的外汇占款大概还会在1,000-2,000亿元，原因就是季节因素加全球风险因素的暂时平复，新兴市场可能仍以资金流入为主。当然也要考虑到10月份工作日要少一些，但影响应该不大。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出。

金融专家赵庆明认为，9月外汇占款显着增加与人民币升值预期升温有很大关系。而未来，市场对人民币走势的预期将继续影响外汇占款的增加幅度。

“相当一部分人认为，目前人民币的走强是不可持续的。央行层面，不希望看到资金大规模进出，而是稳定在一个可控的水平比较好。我认为未来一段时间，央行口径的外汇占款都将维持在1,000亿元左右的水平。”赵庆明说。

人民币即期上周出现突破性走势，盘初一举突破6.12关卡后，连续五天收创新高，整周收升近0.4%。

中国的外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入。美联储上月又意外维持经济刺激措施不变，之前超调流出中国的资金亦或矫正回流。这也增加了中国货币信贷扩张的压力，9月新增贷款明显高于预期，就引起了央行的关注。

实际上，三季度末中国银行间资金面情况亦优于预期，虽然机构曾一度持有谨慎态度，但最终资金整体供给失衡情况并不明显。

中国央行上周四果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致资金转为净回笼。因广义货币供应量(M2)的增速偏快、人民币升值预期骤然升温的情况，市场预期，有经济持续向好的支撑，后期货币政策谨慎意味或更加浓厚。

“后期国际资金流动会趋于平稳，这也反映美国货币政策向常态化回归，市场有一个从不适应到适应的过程。5月份美国谈退出QE比较突然，这是第一股冷空气来了，大家都不太适应。现在秋衣秋裤都穿好了，再谈QE退出，脉冲式的市场波动也会减少。”谢亚轩说。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，9月末金融机构外汇占款余额为275,179.54亿元；财政性存款余额为38,973.73亿元。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 外汇占款(亿元) 1,264 273 -245 -412 669 2,944 2,363 2,954 6,837 财政性存款(亿元) -2,924 1,398 6,546 -1,218 4,633 5,224 -2,670 243 3,299

2012年12月 11月 10月 9月 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)

（北京中文部李然对本文亦有贡献）