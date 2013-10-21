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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 16:42 BJT

金属期市：伦敦期铜小涨，FED延迟缩减刺激政策的憧憬提供支撑

“期铜的一个问题是，投资者并不太确定短期内的走向，没有人真正建仓--需求可能还可以，但是供给将会走高。”她说。

有关今年铜供给过剩的担忧，并未让市场价格大跌，但多数分析师和投资者都在等待明年的延后反应。

0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.3%，报每吨7,265.25美元。上一交易日期铜变动不大。

上周铜价收高，为三周以来首次；涨幅为0.5%左右。

上海期交所主力1月期铜 逆转稍早跌势，上涨0.4%至每吨52,330元人民币。

上海期锌 和期铅 合约均创下逾一个月最高水平，跟随LME价格走势；自上月初上海期交所将合约规模从25吨下调到5吨以来，期铅未平仓合约有大幅增加。

上周五期铅的未平仓合约量突破1万口，8月时仅为1,000口左右。

LME期镍价格攀升至每吨14,354美元，为9月20日迄今高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/洪曦; 审校 蔡美珍/于春红)
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