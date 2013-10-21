金属期市：伦敦期铜小涨，FED延迟缩减刺激政策的憧憬提供支撑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
“期铜的一个问题是，投资者并不太确定短期内的走向，没有人真正建仓--需求可能还可以，但是供给将会走高。”她说。
有关今年铜供给过剩的担忧，并未让市场价格大跌，但多数分析师和投资者都在等待明年的延后反应。
0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.3%，报每吨7,265.25美元。上一交易日期铜变动不大。
上周铜价收高，为三周以来首次；涨幅为0.5%左右。
上海期交所主力1月期铜 逆转稍早跌势，上涨0.4%至每吨52,330元人民币。
上海期锌 和期铅 合约均创下逾一个月最高水平，跟随LME价格走势；自上月初上海期交所将合约规模从25吨下调到5吨以来，期铅未平仓合约有大幅增加。
上周五期铅的未平仓合约量突破1万口，8月时仅为1,000口左右。
LME期镍价格攀升至每吨14,354美元，为9月20日迄今高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/洪曦; 审校 蔡美珍/于春红)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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