中国债市：利率互换小涨，部分机构预期明日公开市场逆回购续停

路透上海10月21日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一小幅上行；因缴税在即银行间市场资金面略承压，资金价格小升，且部分机构预期明日央行公开市场可能会继续暂停逆回购操作，均导致IRS回升。

“今天上午都还比较平稳，跟上周差不多。不过下午股市收盘以后，(IRS)全线有点上涨。”上海一商业银行交易员称。

广发银行交易员吴思捷也指出，“下午这波是外资在pay(付固定收浮动)。”

上海另一商业银行交易员还提到，9月外汇占款大幅增长，央行上周非例行新闻稿中向市场传达了中性偏紧的态度，个人认为IRS往下空间很小，“资金紧一紧，就会往上冲一冲，有些机构在赌明天(公开市场)继续停逆回购。”

路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款大幅增加至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924亿元。

央行货币政策委员会委员宋国青表示，今年三季度中国宏观经济出现的增速回升主要是由于保底政策的实施拉动了内需。目前来看，国内宏观调控政策正在转变为更加中性或中性略紧。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可上报的需求与此前未有变化。具体包括28天期正回购，七天和14天逆回购需求。此外本周仍可申报三个月央票需求。

而上周四央行在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致当周转为净回笼。因应广义货币供应量(M2)的增速偏快、人民币升值预期骤然升温的情况，市场预期，有经济持续向好的支撑，后期货币政策谨慎意味或更加浓厚。

中国银行间市场周一主要回购 均小幅上涨，但隔夜和七天等品种资金供求格局略有分化，其中隔夜供给依旧充分，而通过七天及14天回购融入资金难度有所增加。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9113/4.0133 3.9380/4.0180 4.0220/4.1000 4.1440/4.2340 4.1627/4.4107

上日 3.9020/4.0020 3.9103/3.9803 4.0240/4.0950 4.1497/4.2277 4.1756/4.4122

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变动 +0.0093/+0.0113 +0.0277/+0.0377 -0.0020/+0.0050 -0.0057/+0.0063 -0.0129/-0.0015

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。