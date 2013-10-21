中国债市：信用债收益率估值多续涨，中短端幅度略明显--交易商协会

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值多数延续上涨走势，其中三年和五年等中短端涨幅略明显。
数据显示，三年和五年品种涨幅最高幅度达4个基点(bp)；10年及以上品种则基本以上涨1个bp为主。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.16 0 5.15 +1 5.25 +2 5.42 +1
AAA 5.35 +3 5.32 +3 5.50 +4 5.65 +2
AA+ 5.63 +2 5.69 +4 5.89 +4 6.16 +2
AA 6.02 +1 6.10 +4 6.38 +3 6.66 +2
AA- 6.59 +2 6.81 +4 7.31 +2 8.29 +1
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.55 +1 5.63 +1 5.85 +1 6.06 +1
AAA 5.75 +1 5.93 +1 6.18 +1 6.46 +1
AA+ 6.38 +1 6.58 +1 6.81 +1 7.13 +1
AA 7.02 +1 7.16 0 7.44 +1 7.90 +1
AA- 8.69 +1 8.84 +1 9.13 +1 9.37 +1
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会先前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。
此前银行间市场发行的短融和中票等利率，基本都是在交易商协会确定的估值上加点。消息人士1月末透露，交易商协会于2月有估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者，数量不超过22家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站(here) (发稿 李宏薇/康熙泽; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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