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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 16:40 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下跌，受投资者获利了结拖累

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                             98.06        97.77        -0.30       -11.49        86.79
 坡元                            1.2416       1.2388        -0.23        -1.59       1.2219
 台币                            29.482       29.446        -0.12        -1.17       29.136
 韩元                           1061.45      1060.80        -0.06        +0.86      1070.60
 泰铢                             31.05        31.02        -0.10        -1.42        30.61
 菲律宾披索                       43.13        43.07        -0.14        -4.82        41.05
 印尼卢比                      11335.00     11308.00        -0.24       -15.04      9630.00
 印度卢比                         61.41        61.27        -0.23       -10.45        54.99
 马币                            3.1705       3.1565        -0.44        -3.55       3.0580
 人民币                          6.0924       6.0968        +0.07        +2.26       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 蔡美珍/隋芬)
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