中国社会：薄熙来案二审将于本周五在山东省高院公开宣判

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京10月21日 - 中国山东高院周一在其官网宣布，定于2013年10月25日（本周五）10时在该院第二十二审判庭公开宣判上诉人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。
山东省济南市中级人民法院于2013年9月22日对薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案一审宣判。认定其犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。
中国山东省高级人民法院10月9日发布公告称，前重庆市委书记薄熙来不服一审判决，向其递交上诉状。10月8日上诉期满后，山东高院经审查，依法决定予以受理。
此前该案于8月22日-26日在山东济南市中级法院公开审理五日。薄熙来几乎对所有指控予以否认。此案从一审到宣判均通过微博直播，在增加透明和公开度上开了个好头。 。
薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。
欲浏览薄熙来案相关人员关系图，请点选(link.reuters.com/zac5）（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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