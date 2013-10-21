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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 16:51 BJT

中国债市：供给压力未散现券仍显弱势，政策动向待公开市场指引

路透上海10月21日 - 中国银行间债市周一现券仍显弱势，新债供给压力未散，令市场心态依旧偏谨慎，而在一二级市场联动的影响下，部分中短期金融债收益率上行。

他们并指出，央行公开市场上周四暂停了逆回购操作，明日公开市场的动向将在很大程度上预示未来一段时间货币政策的变化，面对不确定因素机构也多采取观望态度。

“收益率有点上吧，像两年左右（期限）的，也没啥特别的原因，还是受供给这些因素的影响。”华东一银行交易员称。

业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的两年期固息债中标利率为4.82%，五年期固息债中标利率4.94%。中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期和五年期品种最新收益率分别报在4.7703%和4.9342%。。

上述交易员并指出，央行在释放相关信号后，上周四暂停了公开市场逆回购，由此判断应该会有一定的延续性，明天逆回购继续暂停的可能性更大，而如果逆回购重启倒是有可能成为“意外的惊喜”。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可上报的需求与此前未有变化。具体包括28天期正回购，七天和14天逆回购需求。此外本周仍可申报三个月央票需求。

二级市场上，剩余期限2.22年的国开行固息债130202券 最新报价收益率为4.95%/4.85%，上日尾盘在4.85%/4.8023%。

五年期国债期货主力合约 收报93.858元人民币，跌0.012元，或0.01%，成交1,068手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0441 3.5653

上日 2.9803 3.4945

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7810/3.7280

国债参考率报价 3.5730/3.4980

金融债参考率报价 4.4563/4.4013 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 边竞； 审校 曾祥进)
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