中国债市：供给压力未散现券仍显弱势，政策动向待公开市场指引

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国银行间债市周一现券仍显弱势，新债供给压力未散，令市场心态依旧偏谨慎，而在一二级市场联动的影响下，部分中短期金融债收益率上行。
他们并指出，央行公开市场上周四暂停了逆回购操作，明日公开市场的动向将在很大程度上预示未来一段时间货币政策的变化，面对不确定因素机构也多采取观望态度。
“收益率有点上吧，像两年左右（期限）的，也没啥特别的原因，还是受供给这些因素的影响。”华东一银行交易员称。
业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的两年期固息债中标利率为4.82%，五年期固息债中标利率4.94%。中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期和五年期品种最新收益率分别报在4.7703%和4.9342%。。
上述交易员并指出，央行在释放相关信号后，上周四暂停了公开市场逆回购，由此判断应该会有一定的延续性，明天逆回购继续暂停的可能性更大，而如果逆回购重启倒是有可能成为“意外的惊喜”。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可上报的需求与此前未有变化。具体包括28天期正回购，七天和14天逆回购需求。此外本周仍可申报三个月央票需求。
二级市场上，剩余期限2.22年的国开行固息债130202券 最新报价收益率为4.95%/4.85%，上日尾盘在4.85%/4.8023%。
五年期国债期货主力合约 收报93.858元人民币，跌0.012元，或0.01%，成交1,068手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.0441 3.5653
上日 2.9803 3.4945
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.7810/3.7280
国债参考率报价 3.5730/3.4980
金融债参考率报价 4.4563/4.4013 (完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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