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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:29 BJT

更新版 1-港股业绩：中移动第三季净利倒退逊预期，受累低用量客户及OTT竞争

(新增细节和背景)

路透香港10月21日 - 受低用量客户增加、互联网商OTT业务对传统通信业带来冲击影响，全球最大移动电讯营运商--中国移动 第三季净利按年倒退8.7%，逊市场预期。

中移动周一在港股收盘后公布，1-9月净利累计为915亿元，较去年同期933亿元下降1.9%。路透将公司首三季减去上半年的净利，中移动7-9月的净利为284亿元人民币，比去年同期的311亿元跌8.7%。这较分析师原来平均预测的307.2亿元逊色。

为了抵御传统业务下滑对营运业务的影响，中移动表示已大力推动数据业务的发展，今年首三季度无线上网业务流量比上年同期增长近1.2倍，这对稳定营运收入和保障持续发展发挥了重要作用。

在首三季，中移动的ARPU(每月每用户平均收入)为66元，与上半年的66元持平，但比较去年同期的67元略低。

公司表示，受低使用量客户增加、“一人多卡”现象普及以及资费 稳步调整等因素影响，期内ARPU继续下滑。

OTT（Over-The-Top）服务是指一种架构在网路运营商提供的网路之上的服务业务，例如微信、Skype等即时通信类服务。这种服务对提供话音及短信的传统电信服务供应商影响较大。

于今年首三季，中移动的客户总数增至7.5519亿，其中3G用户数占1.695亿。期内总通话分钟数为32,203亿分钟，按年升3.1%；短信使用量为5,703亿条，按年增1.5%。

今年以来，中移动股价累计下跌5.8%，恒生指数 同期则升3.4%。(完)

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