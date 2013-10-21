更新版 1-港股业绩：中移动第三季净利倒退逊预期，受累低用量客户及OTT竞争

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(新增细节和背景)
路透香港10月21日 - 受低用量客户增加、互联网商OTT业务对传统通信业带来冲击影响，全球最大移动电讯营运商--中国移动 第三季净利按年倒退8.7%，逊市场预期。
中移动周一在港股收盘后公布，1-9月净利累计为915亿元，较去年同期933亿元下降1.9%。路透将公司首三季减去上半年的净利，中移动7-9月的净利为284亿元人民币，比去年同期的311亿元跌8.7%。这较分析师原来平均预测的307.2亿元逊色。
为了抵御传统业务下滑对营运业务的影响，中移动表示已大力推动数据业务的发展，今年首三季度无线上网业务流量比上年同期增长近1.2倍，这对稳定营运收入和保障持续发展发挥了重要作用。
在首三季，中移动的ARPU(每月每用户平均收入)为66元，与上半年的66元持平，但比较去年同期的67元略低。
公司表示，受低使用量客户增加、“一人多卡”现象普及以及资费 稳步调整等因素影响，期内ARPU继续下滑。
OTT（Over-The-Top）服务是指一种架构在网路运营商提供的网路之上的服务业务，例如微信、Skype等即时通信类服务。这种服务对提供话音及短信的传统电信服务供应商影响较大。
于今年首三季，中移动的客户总数增至7.5519亿，其中3G用户数占1.695亿。期内总通话分钟数为32,203亿分钟，按年升3.1%；短信使用量为5,703亿条，按年增1.5%。
今年以来，中移动股价累计下跌5.8%，恒生指数 同期则升3.4%。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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