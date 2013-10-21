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市场报道 | 2013年 10月 21日 星期一 17:23 BJT

欧洲金融：欧盟公布新规范，以确保银行压力测试标准一致

路透伦敦10月21日 - 欧洲最高银行监管当局已制定规范，以确保欧盟银行业在压力测试中，无法藉由本国定义来模糊财务体质的真正情况。

前两次的欧盟银行业压力测试因不够严格而饱受批评。那两次测试给予各国监管当局订定关键定义的空间，例如坏帐的界定、或者哪些贷款可视情况暂缓偿付。

但这一次，欧洲银行业管理局(EBA)已先详细规定好一套公平的新规范。

欧洲央行的资产品质检视(AQR)将使用这套规定，AQR将针对欧元区规模前130大的银行，例如德意志银行 、意大利裕信银行(UniCredit) 、法巴 等等，审视这些银行是否已对坏帐做足良好因应。

欧元区之外的11个欧盟国家也必须进行本国自己的AQR，而且也必须以新规范为标准。

欧洲央行将在周三0800GMT宣布将如何进行压力测试的初步细节。

EBA周一在声明稿中说“这些建议促进AQR的过程及结果在全欧洲层面达到一致性，以化解有关整体欧盟资产品质的疑虑。”(完)
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