欧洲金融：欧盟公布新规范，以确保银行压力测试标准一致

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦10月21日 - 欧洲最高银行监管当局已制定规范，以确保欧盟银行业在压力测试中，无法藉由本国定义来模糊财务体质的真正情况。
前两次的欧盟银行业压力测试因不够严格而饱受批评。那两次测试给予各国监管当局订定关键定义的空间，例如坏帐的界定、或者哪些贷款可视情况暂缓偿付。
但这一次，欧洲银行业管理局(EBA)已先详细规定好一套公平的新规范。
欧洲央行的资产品质检视(AQR)将使用这套规定，AQR将针对欧元区规模前130大的银行，例如德意志银行 、意大利裕信银行(UniCredit) 、法巴 等等，审视这些银行是否已对坏帐做足良好因应。
欧元区之外的11个欧盟国家也必须进行本国自己的AQR，而且也必须以新规范为标准。
欧洲央行将在周三0800GMT宣布将如何进行压力测试的初步细节。
EBA周一在声明稿中说“这些建议促进AQR的过程及结果在全欧洲层面达到一致性，以化解有关整体欧盟资产品质的疑虑。”(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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