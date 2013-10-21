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市场报道 | 2013年 10月 21日 星期一 17:23 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持稳，市场静待美国数据

英镑兑美元 持稳在1.6173美元，仍接近上周五触及的10月3日以来高点1.6224美元。

英镑/美元若进一步上涨，可能上探10月1日高点1.6260美元和2013年高位1.6380美元的阻力位。

“在第三季GDP公布前，市场充溢着乐观情绪。英镑或上看1.63/1.6350美元区域。”Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali说。

市场预期美国政府本月关门16天对该国经济产生的负面影响，意味着美联储在2014年第一季甚至第二季前，将不会开始放缓购债步伐。

相比之下，英镑隔夜银行间平均利率曲线 显示，投资者预计18个月内将会加息，时间远早于英国央行设定的2016年末。

欧元兑英镑 小跌0.1%，报0.8452英镑，脱离上周触及的9月2日迄今高点0.8510英镑。(完)

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