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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:01 BJT

更新版-中国汇市：人民币中间价和收盘迭创新高，然波动趋缓企稳态势显现

(新增评论和收盘报价)
    * 中间价引导人民币即期收盘续创新高
    * 客盘结汇仍构成升值压力
    * 波动趋于平缓，市场情绪更为稳定
    * 美元空头回补助市场企稳

    路透北京10月21日 - 人民币周一延续上周升势，但幅度放缓。人民币兑美元即期 收盘续创记
录，为连续六个交易日刷新收盘新高，今日中间价亦续创历史新高。不过盘间涨幅收窄且波动趋于平缓，交易
员反映市场情绪不再如上周恐慌，且美元空头回补也减轻了客盘结汇带来的升值压力。
    
    北京一外资行交易员称，虽然人民币升值的口子打开以后，客盘结汇还是有些压力，但美元抛盘不那么多
了，而且美元空头回补（对美元）也提供一些支撑。
    
    “短期（美元）可能继续下探，但空间不多了，年内感觉最多到6.08吧。”他说。
    
    上海一股份交易员称，今天还算好，不像有什么干预，感觉在6.09-6.10元之前会盘整一段时间，交易心
态仍显谨慎，后期关注中间价走势以及央行可能的干预措施。
    
    人民币即期上周出现突破性走势，盘初一举突破6.12关卡后，连续五天收创新高，整周收升近0.4%。
    
    路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款大幅增加至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924
亿元。 
    
    全球汇市方面美元兑日圆和瑞郎周一上扬，因部分投资者调仓应对周二可能强劲的美国就业数据，这一数
据可能重新引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债规模的争论。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                    今日           上日       升贬
           即期成交价格                 6.0925         6.0968      0.07%
                 中间价                 6.1352         6.1372      0.03%
           成交额                      124亿美元                     
                                                                     
         日内相对于中间价最大波幅  0.71% (上限±1%)     日高       日低
               日内波动幅度(pips)         44           6.0918     6.0962
           2013年来即期升贬值幅度        2.26%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C         570                        
                             FXS>                                
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:51            今日            上日        
            1年期NDF                   6.1510/53       6.1495        
                    CNH即期            6.0876/93       6.0888        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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