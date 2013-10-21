更新版-中国汇市：人民币中间价和收盘迭创新高，然波动趋缓企稳态势显现

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(新增评论和收盘报价) * 中间价引导人民币即期收盘续创新高 * 客盘结汇仍构成升值压力 * 波动趋于平缓，市场情绪更为稳定 * 美元空头回补助市场企稳 路透北京10月21日 - 人民币周一延续上周升势，但幅度放缓。人民币兑美元即期 收盘续创记 录，为连续六个交易日刷新收盘新高，今日中间价亦续创历史新高。不过盘间涨幅收窄且波动趋于平缓，交易 员反映市场情绪不再如上周恐慌，且美元空头回补也减轻了客盘结汇带来的升值压力。 北京一外资行交易员称，虽然人民币升值的口子打开以后，客盘结汇还是有些压力，但美元抛盘不那么多 了，而且美元空头回补（对美元）也提供一些支撑。 “短期（美元）可能继续下探，但空间不多了，年内感觉最多到6.08吧。”他说。 上海一股份交易员称，今天还算好，不像有什么干预，感觉在6.09-6.10元之前会盘整一段时间，交易心 态仍显谨慎，后期关注中间价走势以及央行可能的干预措施。 人民币即期上周出现突破性走势，盘初一举突破6.12关卡后，连续五天收创新高，整周收升近0.4%。 路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款大幅增加至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924 亿元。 全球汇市方面美元兑日圆和瑞郎周一上扬，因部分投资者调仓应对周二可能强劲的美国就业数据，这一数 据可能重新引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债规模的争论。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0925 6.0968 0.07% 中间价 6.1352 6.1372 0.03% 成交额 124亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 44 6.0918 6.0962 2013年来即期升贬值幅度 2.26% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 570 FXS> 离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日 1年期NDF 6.1510/53 6.1495 CNH即期 6.0876/93 6.0888 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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