中国期货：首批林木品种合约亮相，胶合板期货与“前世”迥异

路透上海10月21日 - 中国首批林木期货品种--胶合板和纤维板合约草案周一对外亮相，对于十几年后“重出江湖”的胶合板期货而言，无论是交割标的还是其他合约细节，都已不见当年的印迹。

根据大连商品交易所当日发布的合约征求意见稿，胶合板和纤维板合约的交割标的分别为细木工板和中密度纤维板，这与上世纪90年代国内部分交易所上市的进口胶合板中的三夹板完全不同。

合约草案规定，“两板”期货合约交易单位均为每手500张，最小变动价位是每张0.05元人民币，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值的5%。交割方式为实物交割。

大商所相关负责人在新闻稿中称，“两板”期货上市可以为现货企业提供风险管理工具，促进国内相关产业平稳健康发展。同时，将有利于利用期货市场高效的价格发现和信息传递功能，规范和引导行业发展。

上世纪90年代初，上海等地的商品交易所也曾推出过胶合板期货，但由于当时国内衍生品市场发展不完善，胶合板期货成为投机资金大肆操纵的工具，期间屡屡发生的暴涨暴跌、巨量交割和协议平仓等异常事件都令投资人唏嘘不已。后于90年代末被官方叫停。

从大商所新的合约草案看，此次“转世重生”的胶合板期货标准和之前有了脱胎换骨的变化，而交易所亦表达了审慎启动的态度。

大商所负责人表示，希望通过公开征求市场各方意见建议的形式，进一步完善合约和规则，确保合约未来成功上市和平稳运行，从而确保市场功能发挥，更好服务于现货企业和产业发展。

中国证监会周五宣布，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易，同时被批准上市的，还有郑州商品交易所的粳稻和晚籼稻期货。 若这四个品种近期顺利上市，将使国内期货品种的数量增加至40个。