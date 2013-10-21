中国期货：首批林木品种合约亮相，胶合板期货与“前世”迥异

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国首批林木期货品种--胶合板和纤维板合约草案周一对外亮相，对于十几年后“重出江湖”的胶合板期货而言，无论是交割标的还是其他合约细节，都已不见当年的印迹。
根据大连商品交易所当日发布的合约征求意见稿，胶合板和纤维板合约的交割标的分别为细木工板和中密度纤维板，这与上世纪90年代国内部分交易所上市的进口胶合板中的三夹板完全不同。
合约草案规定，“两板”期货合约交易单位均为每手500张，最小变动价位是每张0.05元人民币，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值的5%。交割方式为实物交割。
大商所相关负责人在新闻稿中称，“两板”期货上市可以为现货企业提供风险管理工具，促进国内相关产业平稳健康发展。同时，将有利于利用期货市场高效的价格发现和信息传递功能，规范和引导行业发展。
上世纪90年代初，上海等地的商品交易所也曾推出过胶合板期货，但由于当时国内衍生品市场发展不完善，胶合板期货成为投机资金大肆操纵的工具，期间屡屡发生的暴涨暴跌、巨量交割和协议平仓等异常事件都令投资人唏嘘不已。后于90年代末被官方叫停。
从大商所新的合约草案看，此次“转世重生”的胶合板期货标准和之前有了脱胎换骨的变化，而交易所亦表达了审慎启动的态度。
大商所负责人表示，希望通过公开征求市场各方意见建议的形式，进一步完善合约和规则，确保合约未来成功上市和平稳运行，从而确保市场功能发挥，更好服务于现货企业和产业发展。
中国证监会周五宣布，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易，同时被批准上市的，还有郑州商品交易所的粳稻和晚籼稻期货。 若这四个品种近期顺利上市，将使国内期货品种的数量增加至40个。
中国是纤维板和胶合板产销大国，总产量和出口量都位居世界首位。根据联合国粮农组织（FAO）统计，2012年中国纤维板产量约占全球总产量的53.4%，出口量约占全球总贸易量的13.9%；胶合板产量和出口量的占比分别为51.8%和37.1%。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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