《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间17:13时,1港元=0.7858人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港元) A/B股比价 ) 万科 9.18 14.85 0.79 深物业 8.76 7.15 1.56 南玻 10.22 6.61 1.97 深康佳 3.61 2.65 1.73 ST中华 4.19 1.56 3.42 ST中冠 10.02 4.95 2.58 深深宝 8.16 5.90 1.76 深华发 7.00 3.68 2.42 深赤湾 14.29 14.20 1.28 招商地产 23.58 23.50 1.28 特力 7.55 5.36 1.79 飞亚达 8.09 6.79 1.52 一致药业 40.17 34.13 1.50 深深房 3.93 2.98 1.68 ST盛润 6.74 5.46 1.57 深南电 4.12 2.71 1.93 深纺织 8.17 5.64 1.84 方大集团 5.93 3.05 2.47 深国商 22.96 13.29 2.20 深赛格 6.00 3.10 2.46 宝石 19.73 10.80 2.32 小天鹅 8.76 8.51 1.31 粤高速 2.95 2.56 1.47 晨鸣纸业 4.98 3.95 1.60 ST珠江 3.78 2.81 1.71 丽珠 42.63 36.46 1.49 美菱电器 3.99 3.91 1.30 大冷股份 9.00 6.41 1.79 粤电力 5.04 4.51 1.42 佛山照明 6.24 5.34 1.49 江铃汽车 17.69 22.01 1.02 沙隆达 11.90 6.48 2.34 苏常柴 6.95 4.69 1.89 威孚高科 27.16 24.80 1.39 古井贡酒 18.40 15.32 1.53 ST东海 5.94 4.67 1.62 长安汽车 12.18 14.21 1.09 京东方 2.13 1.83 1.48 鲁泰 8.90 9.30 1.22 本钢板材 3.14 2.61 1.53 张裕 32.12 29.00 1.41 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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