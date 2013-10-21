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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 18:33 BJT

CNH市场动态：即期汇价升势转为温和，观望美国就业数据公布

路透香港10月21日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一在区间内上涨，但交易热度较上周消退了些。市场人士表示，本周将有连串因政府短暂关闭而延后的经济数据公布，交易员暂且观望。

自十一国庆长假后的这波涨幅，令离岸汇价今年迄今的升幅扩大至约2.2%，市场人士指出，美国党政之间的龃龉令市场对美联储（FED)延至明年退市的预期升温，美元后市偏疲，成为推助人民币进一步升值力道。

一外资行交易员说，“市场预期美国数据可能不会太好，FED tapering会延后，让美元/CNH上档卖压很重。”

交易员表示，人民币上周末段创新高后，见到稍早作空美元的盘获利了结，今日亦同，此外，部份客盘趁着人民币高点购汇，令汇价处于区间拉锯。

本地时间下午5:53时，离岸人民币 报6.0880，盘中区间在6.0880-6.0918，今日高点距离上周五触及历史新高6.0870不远。

市场人士预期，离岸汇价料呈现稳中走升格局，并以在岸的走势作为方向指引。

美国将于周二公布9月非农业就业报告、失业率。房屋销售及耐久财订单亦将于本周内公布。（欲浏览美国经济数据日程及预测，请点选 ）

此外，新出炉的9月外汇占款数据显示，外汇资金再度加速回流中国。在外围市场仍有变数下，预料资金流入中国的趋势暂时不会转向。

路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款增量扩大至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924亿元。此两项数据表明，9月份市场因此增加的流动性为4,188亿元。

人民币汇率最近超预期强势升值，激起中国推进汇率新改革的种种猜测。中国社会科学院外汇专家张斌则认为，人民币并未脱离汇改以来单边升值的一贯趋势，不应解读为中国有意对人民币汇率形成机制进行“实质性改革”的信号。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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