CNH市场动态：即期汇价升势转为温和，观望美国就业数据公布

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一在区间内上涨，但交易热度较上周消退了些。市场人士表示，本周将有连串因政府短暂关闭而延后的经济数据公布，交易员暂且观望。
自十一国庆长假后的这波涨幅，令离岸汇价今年迄今的升幅扩大至约2.2%，市场人士指出，美国党政之间的龃龉令市场对美联储（FED)延至明年退市的预期升温，美元后市偏疲，成为推助人民币进一步升值力道。
一外资行交易员说，“市场预期美国数据可能不会太好，FED tapering会延后，让美元/CNH上档卖压很重。”
交易员表示，人民币上周末段创新高后，见到稍早作空美元的盘获利了结，今日亦同，此外，部份客盘趁着人民币高点购汇，令汇价处于区间拉锯。
本地时间下午5:53时，离岸人民币 报6.0880，盘中区间在6.0880-6.0918，今日高点距离上周五触及历史新高6.0870不远。
市场人士预期，离岸汇价料呈现稳中走升格局，并以在岸的走势作为方向指引。
美国将于周二公布9月非农业就业报告、失业率。房屋销售及耐久财订单亦将于本周内公布。（欲浏览美国经济数据日程及预测，请点选 ）
此外，新出炉的9月外汇占款数据显示，外汇资金再度加速回流中国。在外围市场仍有变数下，预料资金流入中国的趋势暂时不会转向。
路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款增量扩大至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924亿元。此两项数据表明，9月份市场因此增加的流动性为4,188亿元。
人民币汇率最近超预期强势升值，激起中国推进汇率新改革的种种猜测。中国社会科学院外汇专家张斌则认为，人民币并未脱离汇改以来单边升值的一贯趋势，不应解读为中国有意对人民币汇率形成机制进行“实质性改革”的信号。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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