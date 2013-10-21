《中国新债预测》国开行新发福娃债定位料偏高，政策趋谨慎供给不停当

* 招标品种: 国开行第43-47期固息债

* 期限及金额： 1/3/5/7年均不超50亿元，10年不超40亿元

* 招标时间: 周二(22日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.50%-4.62%；4.80%-4.92%；4.92%-4.99%；4.95%-5.03%；4.98%-5.05%

* 预测均值: 4.56%；4.85%；4.96%；4.99%；5.01%

路透上海10月21日 - 中国国家开发银行 周二将首发今年第43-47期五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，上周央行预警后暂停逆回购，货币政策谨慎意味趋浓，市场静待指引；财税上缴在即致资金利率上探，新债供给持续不断令市场承压，料明日新债定位或均偏高，预测均值分别落于4.56%、4.85%、4.96%、4.99%和5.01%。

“从进出口债招标结果看，国开债收益率继续小幅上探应该没什么问题，”北京一国有大行交易员称，“三五年期市场整体都比较接受，七年以上的，有些大行比较喜欢点。现在的问题就是，假如收益率过了5%整数关口，会不会有机构多拿把利率推下来点。”

上海一大型银行交易员解读了市场对三五年中短品种偏好的原因，他说，收益率曲线整体偏平，预计五年和10年品种结果偏差都不会超过10个基点(bp),中期的性价比会好很多。

华东地区一银行交易员反驳中短期相对价值则称，当前现券收益率水平处于历史绝对高位附近，中短期品种只能享有一段时间的高收益，未来还会面临再投资风险。

多家国开债承销机构反馈的情况是，7年品种采用多重利率(美国式)招标方式，交易机构博边际意愿相对更浓。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.5911%、4.8312%、4.9658%、4.9971%和5.0000%。可比今年第36-40期五期固息债最新成交收益率分别为4.6300%、4.7645%、4.9613%、5.0000%和5.0100%。

银行间债市周一现券仍显弱势。央行公开市场上周四暂停了逆回购操作，周二公开市场的动向将在很大程度上预示未来一段时间货币政策的变化，面对不确定因素机构也多采取观望态度。

业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的两年期固息债中标利率为4.82%，五年期固息债中标利率4.94%。中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期和五年期品种最新收益率分别报在4.7703%和4.9342%。。

本次增发债的具体条款如下：

第43、44、45、46、47期固息债

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发行总量 1/3/5/7年均不超50亿元，10年均不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息

招标时间 10月22日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年采用单一利率（荷兰式）招标

7年采用多重利率（美国式）招标

缴款日/起息日 10月24日

分销期 10月23日-10月24日

上市日 1年：10月28日

3/5/7/10年：10月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留