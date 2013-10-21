更新版 1-中国金融：首批理财直接融资工具试点今日已发行完毕，规模仅百亿--消息

* 银行理财直接融资工具发行

* 今日簿记建档，明天起息

* 目前涉及10-11家商业银行

* 每家银行自我投资占比不得超过80%

* 将影子银行阳光化为主要目的 (新增更多细节和背景)

路透北京10月21日 - 中国本月开始试点的银行理财业务创新已经落下第二只靴子，多位消息人士周一表示，中国首批逾100亿元人民币的理财直接融资工具试点今日已发行完毕。

中国银监会于本月正式推出银行理财业务试点，涉及的10-11家商业银行将同时开展理财直接融资工具、理财管理计划两项试点工作。 通过资金端和资产端的改变，有望让影子银行阳光化，同时破除刚性兑付魔咒。

“要求每家银行自我投资最高占比80%，所以每个直接融资工具至少有两家理财管理计划购买。”来自股份制银行的第一位消息人士称，“目前必须交叉持有，如果你是发起人的话，最多不能超过80%，这就意味着还有20%是别人的。”

接近监管层的第二位消息人士称，首批理财直接融资工具今日发行，大概当日就可以完成簿记建档。另有两位消息人士确认该工具是自明日起息。

据路透了解的情况显示，银行理财直接融资工具的创设引入持续报价、连续估值、以及最高80%的自我投资，并在特定信息披露渠道向购买该工具的“计划”管理银行定向披露信息。

但上述第一位消息人士称，现在只是一个方向，未来希望能够有一个二级市场可以流通，现在“持续报价，连续估值”操作是很难的，还不具备这个条件，现在就是走第一步。

第二位消息人士则称，本次创新目的不是在理财直接融资工具，而是在理财管理计划，是为了破除刚性兑付，理财向资管转型。为了保证理财管理计划是透明的、估值公允的、透明开放的产品，就要求理财直接融资工具是有一定交易量的、可估值的投资品种。

工商银行 等银行上周开始发售的“理财管理计划”有三大亮点：自己担纲SPV，公布净值而非预期收益率，投资对象包括理财直接融资工具等标准化债权投资工具。其中工行还规定，投资理财直接融资工具的比例为0-70%。

看上周发行的理财管理计划的说明书，计划均在今日成立，与直接融资工具的发行日期正好对接。

此前，国泰君安发布的报告称，该试点将实现非标资产向标准的阳光转化；改变直接融资市场格局，间接融资银行信贷脱媒，直接融资继续主导做媒；减少通道环节，节约成本。