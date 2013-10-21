更新版 1-中国金融：首批理财直接融资工具试点今日已发行完毕，规模仅百亿--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 银行理财直接融资工具发行
* 今日簿记建档，明天起息
* 目前涉及10-11家商业银行
* 每家银行自我投资占比不得超过80%
* 将影子银行阳光化为主要目的 (新增更多细节和背景)
路透北京10月21日 - 中国本月开始试点的银行理财业务创新已经落下第二只靴子，多位消息人士周一表示，中国首批逾100亿元人民币的理财直接融资工具试点今日已发行完毕。
中国银监会于本月正式推出银行理财业务试点，涉及的10-11家商业银行将同时开展理财直接融资工具、理财管理计划两项试点工作。 通过资金端和资产端的改变，有望让影子银行阳光化，同时破除刚性兑付魔咒。
“要求每家银行自我投资最高占比80%，所以每个直接融资工具至少有两家理财管理计划购买。”来自股份制银行的第一位消息人士称，“目前必须交叉持有，如果你是发起人的话，最多不能超过80%，这就意味着还有20%是别人的。”
接近监管层的第二位消息人士称，首批理财直接融资工具今日发行，大概当日就可以完成簿记建档。另有两位消息人士确认该工具是自明日起息。
据路透了解的情况显示，银行理财直接融资工具的创设引入持续报价、连续估值、以及最高80%的自我投资，并在特定信息披露渠道向购买该工具的“计划”管理银行定向披露信息。
但上述第一位消息人士称，现在只是一个方向，未来希望能够有一个二级市场可以流通，现在“持续报价，连续估值”操作是很难的，还不具备这个条件，现在就是走第一步。
第二位消息人士则称，本次创新目的不是在理财直接融资工具，而是在理财管理计划，是为了破除刚性兑付，理财向资管转型。为了保证理财管理计划是透明的、估值公允的、透明开放的产品，就要求理财直接融资工具是有一定交易量的、可估值的投资品种。
工商银行 等银行上周开始发售的“理财管理计划”有三大亮点：自己担纲SPV，公布净值而非预期收益率，投资对象包括理财直接融资工具等标准化债权投资工具。其中工行还规定，投资理财直接融资工具的比例为0-70%。
看上周发行的理财管理计划的说明书，计划均在今日成立，与直接融资工具的发行日期正好对接。
此前，国泰君安发布的报告称，该试点将实现非标资产向标准的阳光转化；改变直接融资市场格局，间接融资银行信贷脱媒，直接融资继续主导做媒；减少通道环节，节约成本。
上述接近监管层的消息人士亦表示，不是要搞一个债券市场的问题，而是把原来那块隐性化的非公开化的所谓“影子银行”的东西阳光化。不影响债市的供给，不分流资金。而且因为是新增资金，里面也肯定是有一定比例投资债券的。（完） (发稿 康熙泽/张胜男; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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