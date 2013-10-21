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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:43 BJT

路透基点：四至五家银行寻求参与虎丘湿地公园60亿元贷款案--RLPC

路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，有四至五家银行正在寻求信贷审批，以参与江苏苏州虎丘湿地公园建设项目的60亿元人民币(9.85亿美元)12年期贷款案。

该笔贷款由中国进出口银行江苏分行牵头，利率为中国人民银行(PBOC)利率的100%，按半年期分批偿还，宽限期为约五年。

消息人士称，签约最早将于本月底进行。

该贷款借款方为苏州风景园林投资发展集团有限公司。贷款于去年12月启动，用于建设虎丘湿地公园。

借款公司为100%的国有企业。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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