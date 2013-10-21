重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，本周央行存单到期量大令银行急寻销钱管道

* 短率续处低位

* 本周央行存单到期量大

* 银行间急寻销钱管道

* 短票利率报价向区间低位靠拢

记者 詹静宜

路透台北10月21日 - 台湾银行间短率周一续处低位。银行资调人士表示，本周央行存单到期量较上周明显放大，银行间资金情势更为宽裕，急寻销钱管道，料短率仍将躺在低位、短票利率报价略向区间低位靠拢。

银行资金调度人士表示，由于中秋节假期落点的关系，本周央行存单到期量多达1.86兆(万亿)台币，预期央行将趁此机会调整存单落点，上周存单发行余额净增约1,071亿台币，本周存单发行余额料会吐回千亿元左右，本周银行间资金水位垫高将使短率持续贴近低位。

“今天存单到期量多，一大堆银行一早就打来要票或拆款!”一位大型票券资金调度人士说。

银行资金调度人士指出，今天银行间小额拆入需求略有增温，但相较于银行间有待去化资金仍是小巫见大巫，加以银行间当日超额准备已破200亿台币，令银行间积极寻求消化资金管道，但资金去化管道相当有限，寄望央行扩大冲销力道。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同。今日区间在0.295-0.405%，上日收报0.295-0.420%；一周拆款利率暂在0.38-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**周一发票量偏少**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周一发票量例行性持平偏少，周四、周五发行量才会略有增加，而本周央行存单到期量多，银行间资金去化压力大、买票意愿相当踊跃，若央行本周没有积极冲销的话，短票利率报价可能往下测试区间低位。

“今天央行存单若少收两千亿(台币)，明天将直接调降(30天期)短票利率到0.63%!”一位大型票券交易员称。

大型银行资金调度人士指出，目前已有大型票券商将一个月天期短票利率调到0.63%，因此转为承作天期较长的短票以维持0.64%的利率水准。根据一大型票券商预估已有2-3成客户转作50天期以上的短票，成交利率落在0.64%。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，区间高位略往下移。7周天期短票利率维持在0.63%，两周天期短票利率亦持平在0.64%。

另有票券商提及，台电今天标售188天期短期票券17亿台币，得标利率0.772~0.774%，区间略较上周向下挪移0.4个基点。

台湾央行周一公布，今日共发行6,727.5亿台币存单，相较存单到期7,876.05亿台币，存单发行余额减1,148.55亿。

本周央行存单到期总额为18,568.25亿台币，本周余日落点分别为周二4,204.30亿、周三1,653.80亿、周四3,972.90亿及周五861.20亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为392亿台币，累计超额准备为1,373亿，加计前期1%的超额准备为2,189亿台币。

**债券RP利率维持在既有区间**

债券市场附买回(RP)成交利率周一与上周五相似。交易商指出，尽管当前寿险持续钱多，且本周央行存单到期量大，但时序已渐渐进入月底，预期投信端或渐有赎回效应，料本周利率调整的空间不大。

市场交易员指出，市场券源一如以往供不应求，但因时序因素利率下调不易，且投信及寿险等主要资金供应端也对利率下调出现反弹声浪，令此前已率先调整利率至底部的证券商及票券商不再有压缩利率的空间；但调降利率步调较为缓慢者，本周仍有空间向利率集中区间靠拢。

〞我们顾及客户关系，一向都调得比较慢，但这礼拜还可以慢慢调一点。〞一证券商交易员说。

多数交易商预估本周利率走势将大致持平，不受央行存单到期量大的影响。

本周较为大额的公司债交割只有周五(25日)的中油公司债，金额为32亿台币；周五同时有300亿台币的20年期公债发行紧缩因子。但央行存单到期高达约1.86兆台币。

证券商的公债和公司债附买回利率与上交易日相同；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。