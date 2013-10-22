台湾债市：五年券殖利率早盘微幅走扬，20年标债前夕量缩整理

路透台北10月22日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周二早盘殖利率随美债微幅走扬。交易员认为，20年增额公债 即将于午盘公布标售结果，市场气氛偏向观望，标债前夕料量缩整理。
交易员指出，美国周一指标10年期公债殖利率收升，牵动五年券102/11殖利率早盘区间偏升，且102/11殖利率连四日跌幅已达6.25个基点，此皆吸引部分获利了结卖需在标债及美国非农就业数据公布前夕逐步调节手中部位，预估标债前夕102/11殖利率主要交投落在1.10-1.13%。
路透周一的调查显示，台湾周二(22日)将标售的20年期公债102/8R期 得标利率将落在2.10-2.15%。
〞美国重要数据已有一段时间没有公布，且台债殖利率跌幅已深，大家会比较谨慎 。〞一位寿险交易员称。
攸关美国QE退场时间点的9月非农就业数据将于美国时间周二公布。交易员指出，市场静待美国非农就业报告出炉，除非数据表现大好或大坏才会引领美债出现新方向，否则台债料将紧随美债陷入区间整理。
路透访问的分析师预期，美国9月非农就业岗位增加18万个，高于8月的增加16.9万，失业率预料持平在7.3%。
美国公债价格周一下跌，静待美国周二公布9月就业数据，该数据因美国政府关门16天而延迟公布。指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.607%，较上日尾盘上升2基点。该收益率在9月5日最多升至3%，这是美联储意外宣布维持月度购债规模不变前。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周一微幅走升，带动台湾五年债微幅走高
* 台债主流券殖利率近日跌幅已深，吸引获利了结卖需调节
* 今日午盘将公布20年增额公债标售结果，变数当前令市场偏向观望
* 市场关注美国9月非农就业数据，台债料将追随美债脚步
* 标债及美国就业数据公布前夕，台债五年期102/11料在狭幅区间整理
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.10-1.13%
本地时间10:18时最新报价：
* 102/11期公债殖利率升0.68基点报1.1118%。
以下为最新相关报导链接：
* 焦点：美国9月成屋销售下降且房价增速回落，因抵押贷款利率上升
* 美债周二展望：公债价格下滑，焦点转向就业数据
* 台湾数据：9月季调失业率为4.18%，较上月略微走低--主计总处
* 美国经济：美联储很难在12月会议上开始缩减购债--芝加哥联储总裁
* 背景资料：美国商务部和财政部宣布新的数据公布日期 (完)
(记者 詹静宜；审校 林高丽)