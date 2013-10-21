路透基点：甲山林建设40亿台币贷款案启动--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，牵头行兼簿记行台北富邦商业银行已经启动甲山林建设和其他两家借款人的40亿台币(1.36亿美元)四年期定期贷款。
这笔子弹式贷款分为18.6亿台币的A部分，用于土地融资，以及21.4亿台币的B部分，用于支应新北市淡水区的住宅建设。
A部分利率为较90天期二级市场商业票据利率加码165个基点，B部分较同样利率加码190个基点。
承贷8亿台币或以上的银行，有30个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷6-7.99亿台币的银行，有25个基点的费用，享有经理行头衔；承贷4-5.99亿台币的银行，有20个基点的费用。
若资金动用额度不到50%，将有10个基点的承诺费。
本案定于在11月中下旬完成。
甲山林建设在2010年9月签署了一笔58亿台币的五年期双档定期贷款。A部分利率从第一年第一次动用起为加码102个基点，B部分利率为加码117个基点。从第二年起，A部分利率提高至加码122个基点，B部分利率为加码137个基点。(完) (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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