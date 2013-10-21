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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 18:40 BJT

路透基点：甲山林建设40亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，牵头行兼簿记行台北富邦商业银行已经启动甲山林建设和其他两家借款人的40亿台币(1.36亿美元)四年期定期贷款。

这笔子弹式贷款分为18.6亿台币的A部分，用于土地融资，以及21.4亿台币的B部分，用于支应新北市淡水区的住宅建设。

A部分利率为较90天期二级市场商业票据利率加码165个基点，B部分较同样利率加码190个基点。

承贷8亿台币或以上的银行，有30个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷6-7.99亿台币的银行，有25个基点的费用，享有经理行头衔；承贷4-5.99亿台币的银行，有20个基点的费用。

若资金动用额度不到50%，将有10个基点的承诺费。

本案定于在11月中下旬完成。

甲山林建设在2010年9月签署了一笔58亿台币的五年期双档定期贷款。A部分利率从第一年第一次动用起为加码102个基点，B部分利率为加码117个基点。从第二年起，A部分利率提高至加码122个基点，B部分利率为加码137个基点。(完) (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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