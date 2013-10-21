德国经济：德国经济增长或冬季走强，受助于工业订单和民间消费--央行

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透法兰克福10月21日 - 德国央行表示，德国经济可能在第三季温和增长，进入冬季后料将走强，受助于工业订单量上升和民间消费情况强劲。
德国经济增长在2013年第一季有所停滞，随后在第二季回升至0.7%。很多分析师称，第二季的走强源自建筑业在漫长而严酷的冬季后反弹，而且掩盖了平淡但稳定的增长前景。
然而，德国央行仍认为今年冬季的经济上行趋势未改。
“经济产出在2013年(夏季)第三季应该进一步增长，”德国央行周一在其10月份的月度报告中称。
“工业、建筑业订单以及Ifo企业景气判断指数均显示，冬季的未来半年中，经济趋势将会走强，”德国央行称。“这也受到民间消费情况的支撑，该数据仍然非常利好。”
德国央行还警告称大城市房价上涨开始脱离基本面，但也补充称房价上涨尚未对金融稳定性构成重大风险。
“房价上涨迄今集中在大城市。根据长期人口学和经济影响因素来看，溢价可能在5%到10%之间，”德国央行表示。
“在有吸引力的大城市，溢价高达20%。”
德国央行表示，未来房价增长的预期或投机动力可能会支撑房地产价格，还预计房价压力不会在近期消退。
德国央行称，虽然未来房价的修正可能会给家庭造成损失，但该国房价在目前并未对宏观经济构成重大风险。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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