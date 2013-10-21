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市场报道 | 2013年 10月 21日 星期一 18:30 BJT

德国经济：德国经济增长或冬季走强，受助于工业订单和民间消费--央行

路透法兰克福10月21日 - 德国央行表示，德国经济可能在第三季温和增长，进入冬季后料将走强，受助于工业订单量上升和民间消费情况强劲。

德国经济增长在2013年第一季有所停滞，随后在第二季回升至0.7%。很多分析师称，第二季的走强源自建筑业在漫长而严酷的冬季后反弹，而且掩盖了平淡但稳定的增长前景。

然而，德国央行仍认为今年冬季的经济上行趋势未改。

“经济产出在2013年(夏季)第三季应该进一步增长，”德国央行周一在其10月份的月度报告中称。

“工业、建筑业订单以及Ifo企业景气判断指数均显示，冬季的未来半年中，经济趋势将会走强，”德国央行称。“这也受到民间消费情况的支撑，该数据仍然非常利好。”

德国央行还警告称大城市房价上涨开始脱离基本面，但也补充称房价上涨尚未对金融稳定性构成重大风险。

“房价上涨迄今集中在大城市。根据长期人口学和经济影响因素来看，溢价可能在5%到10%之间，”德国央行表示。

“在有吸引力的大城市，溢价高达20%。”

德国央行表示，未来房价增长的预期或投机动力可能会支撑房地产价格，还预计房价压力不会在近期消退。

德国央行称，虽然未来房价的修正可能会给家庭造成损失，但该国房价在目前并未对宏观经济构成重大风险。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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