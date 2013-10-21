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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 19:06 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3677    1.3684     -0.05     +3.66    1.3194
 美元/日圆                      98.08     97.70     +0.39    +13.07     86.74
 欧元/日圆                     134.15    133.74     +0.31    +17.21    114.45
 美元/瑞郎                     0.9028    0.9017     +0.12     -1.39    0.9155
 英镑/美元                     1.6165    1.6165     +0.00     -0.53    1.6251
 美元/加元                     1.0291    1.0285     +0.06     +3.73    0.9921
 澳元/美元                     0.9664    0.9675     -0.11     -7.01    1.0393
 新西兰元/美                   0.8465    0.8498     -0.39     +2.20    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2352    1.2340     +0.10     +2.29    1.2075
 欧元/英镑                     0.8459    0.8461     -0.02     +4.25    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.7986    8.7767     +0.25     +2.58    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   5.9217    5.8970     +0.42     +6.45    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  
      
      
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 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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