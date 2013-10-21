国际油市：亚洲柴油现货升水上扬，受助于菲律宾需求

路透新加坡10月21日 - 亚洲柴油现货升水周一收高，因交易员预计菲律宾和东非需求增加，同时印度供应料将紧俏。

行业消息人士称，燃油零售商SEAOIL Philippines 2014年柴油和汽油采购量可能最多增加20%，因该公司扩张加油站以满足国内需求的增长。

熟悉情况的一名消息人士称，该公司明年料将进口300-360万吨柴油和汽油，今年进口量料为300-330万吨。

东非的需求亦料将支撑含硫量为500 ppm的柴油升水，肯尼亚和坦桑尼亚料将很快进行进口招标。

消息人士称，印度11月现货柴油供应料将减少。Reliance生产更多含硫量为500 ppm的柴油，减少生产含硫量为10 ppm的柴油，这可能对柴油升水造成压力。

交易商表示，北亚含硫量为10 ppm的柴油现货供应料紧俏，因炼厂最大化煤油产量，减少生产柴油。

航煤方面，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出40,000吨航煤，船期为12月7-9日，价格为每桶较新加坡报价贴水1-1.25美元，较该公司稍早售出的11月中船期的船货报价最多低0.35美元。

尽管北亚取暖燃料油需求料增加，不过现货招标显示航煤市场相对低迷，约旦对现货航煤的需求限制了航煤价差的跌幅。(完)

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