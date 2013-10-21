国际油市：亚洲柴油现货升水上扬，受助于菲律宾需求

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡10月21日 - 亚洲柴油现货升水周一收高，因交易员预计菲律宾和东非需求增加，同时印度供应料将紧俏。
行业消息人士称，燃油零售商SEAOIL Philippines 2014年柴油和汽油采购量可能最多增加20%，因该公司扩张加油站以满足国内需求的增长。
熟悉情况的一名消息人士称，该公司明年料将进口300-360万吨柴油和汽油，今年进口量料为300-330万吨。
东非的需求亦料将支撑含硫量为500 ppm的柴油升水，肯尼亚和坦桑尼亚料将很快进行进口招标。
消息人士称，印度11月现货柴油供应料将减少。Reliance生产更多含硫量为500 ppm的柴油，减少生产含硫量为10 ppm的柴油，这可能对柴油升水造成压力。
交易商表示，北亚含硫量为10 ppm的柴油现货供应料紧俏，因炼厂最大化煤油产量，减少生产柴油。
航煤方面，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出40,000吨航煤，船期为12月7-9日，价格为每桶较新加坡报价贴水1-1.25美元，较该公司稍早售出的11月中船期的船货报价最多低0.35美元。
尽管北亚取暖燃料油需求料增加，不过现货招标显示航煤市场相对低迷，约旦对现货航煤的需求限制了航煤价差的跌幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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