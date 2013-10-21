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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 19:08 BJT

亚洲金融：新交所将与上海期货交易所合作开发大宗商品衍生品

路透新加坡10月21日 - 新加坡交易所(SGX) 周一称，将与上海期货交易所开发同时针对这两个市场的大宗商品衍生品。

新交所发布声明称，将与上期所在能源、金属、化学品与大宗商品指数上进行合作，但未给出进一步细节。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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