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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 19:35 BJT

东南亚股市：多数上涨，泰国股市因国内基金卖盘而下挫

涨跌        当日      今年以来     2011年
                          最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                              
 新加坡                     3195.76        2.86       +0.09      +20.76     2646.35
 马来西亚                   1802.61        3.02       +0.17      +17.76     1530.73
 泰国                       1448.54      -36.18       -2.44      +41.28     1025.32
 印尼                       4578.18       31.61       +0.70      +19.79     3821.99
 菲律宾                     6597.56      -10.27       -0.16      +50.91     4371.96
 越南                        501.57        0.74       +0.15      +42.67      351.55
 (完)
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