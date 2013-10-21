更新版-欧股业绩：思爱普逆势而为维持全年获利展望，股价大涨

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(新增细节)
路透法兰克福10月21日 - 德国软件企业思爱普 逆势而为维持2013年获利预测不变，因基于网络的软件需求强劲，不过该公司警告称汇率波动可能影响到业绩。
思爱普股价周一在欧洲市场早盘跳涨超过5%，此前其发布的按不变汇率计算的全年获利预测介于58.5至59.5亿欧元之间，较2012年上升12%至14%。
路透此前走访的10位分析师平均预估，全年营业利润是55.8亿欧元。
“几乎所有对手都在第三季财报中提出了预警，但思爱普仍维持展望不变，这很重要，”法兰克福一名交易员称。
对手甲骨文9月对第二财季给出谨慎展望。
思爱普也确认了软件与软件相关服务营收预测，预期不计汇率波动因素今年将增长至少10%。
但该公司称，若汇率维持9月水平，增长率可能比预期低5个百分点。
思爱普还表示，扣除特殊项目的营业利润增长率可能因汇率影响而少七个百分点。
思爱普公布，受基于网络的软件产品销售带动，第三季扣除特殊项目的营业利润增长5%，达到13亿欧元。基本符合路透调查分析师预估的13.3亿欧元。
来自软件许可权的营收下滑5%至9.75亿欧元，与调查中最悲观的预估值一致。该数据是关乎未来营收的重要指标。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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