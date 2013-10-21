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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 19:42 BJT

更新版-欧股业绩：思爱普逆势而为维持全年获利展望，股价大涨

(新增细节)

路透法兰克福10月21日 - 德国软件企业思爱普 逆势而为维持2013年获利预测不变，因基于网络的软件需求强劲，不过该公司警告称汇率波动可能影响到业绩。

思爱普股价周一在欧洲市场早盘跳涨超过5%，此前其发布的按不变汇率计算的全年获利预测介于58.5至59.5亿欧元之间，较2012年上升12%至14%。

路透此前走访的10位分析师平均预估，全年营业利润是55.8亿欧元。

“几乎所有对手都在第三季财报中提出了预警，但思爱普仍维持展望不变，这很重要，”法兰克福一名交易员称。

对手甲骨文9月对第二财季给出谨慎展望。

思爱普也确认了软件与软件相关服务营收预测，预期不计汇率波动因素今年将增长至少10%。

但该公司称，若汇率维持9月水平，增长率可能比预期低5个百分点。

思爱普还表示，扣除特殊项目的营业利润增长率可能因汇率影响而少七个百分点。

思爱普公布，受基于网络的软件产品销售带动，第三季扣除特殊项目的营业利润增长5%，达到13亿欧元。基本符合路透调查分析师预估的13.3亿欧元。

来自软件许可权的营收下滑5%至9.75亿欧元，与调查中最悲观的预估值一致。该数据是关乎未来营收的重要指标。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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