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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 20:10 BJT

国际油市：石脑油裂解价差延续升势，达到逾两个月高点

路透新加坡10月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第七个交易日上涨，达到逾两个月高点每吨116.28美元，亚洲最大的石脑油进口商台塑将很快重启一座裂解装置，增强需求前景。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入约7.5万吨的12月上半月船货，每吨的成本加运费价(C&F)为较日本报价升水5.50美元，反映出石脑油人气走强。

就在10月10日时，YNCC购买11月下半月船货时还享受了每吨3.50美元的贴水。

一名北亚的交易员说，“对台塑二号裂解装置结束维修的预期，给市场带来转变。另外乙烯的表现也相当好。”

台塑预计将在10月底前后重启年产能103万吨的石脑油裂解装置，同时韩国的GS Caltex料将在差不多的时间重启一座石脑油分离装置。这两家公司要满载产能运转的话，将需要总计超过45万吨的给料。

印度的MRPL售出3.5万吨12月5至7日船期的石脑油，离岸价格为较中东报价每吨升水约26美元，相比MRPL取得两笔11月船货的平均升水高出大约25%。

BPCL出售了2.6万吨船期为10月31日至11月2日的石脑油，每吨离岸价格为较中东报价升水大约15美元。

亚洲汽油裂解价差大致持平，报每桶2.77美元，越南现货需求似乎平淡。越南是亚洲仅次于印尼的第二大汽油进口国。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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