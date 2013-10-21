国际油市：石脑油裂解价差延续升势，达到逾两个月高点

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡10月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第七个交易日上涨，达到逾两个月高点每吨116.28美元，亚洲最大的石脑油进口商台塑将很快重启一座裂解装置，增强需求前景。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入约7.5万吨的12月上半月船货，每吨的成本加运费价(C&F)为较日本报价升水5.50美元，反映出石脑油人气走强。
就在10月10日时，YNCC购买11月下半月船货时还享受了每吨3.50美元的贴水。
一名北亚的交易员说，“对台塑二号裂解装置结束维修的预期，给市场带来转变。另外乙烯的表现也相当好。”
台塑预计将在10月底前后重启年产能103万吨的石脑油裂解装置，同时韩国的GS Caltex料将在差不多的时间重启一座石脑油分离装置。这两家公司要满载产能运转的话，将需要总计超过45万吨的给料。
印度的MRPL售出3.5万吨12月5至7日船期的石脑油，离岸价格为较中东报价每吨升水约26美元，相比MRPL取得两笔11月船货的平均升水高出大约25%。
BPCL出售了2.6万吨船期为10月31日至11月2日的石脑油，每吨离岸价格为较中东报价升水大约15美元。
亚洲汽油裂解价差大致持平，报每桶2.77美元，越南现货需求似乎平淡。越南是亚洲仅次于印尼的第二大汽油进口国。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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