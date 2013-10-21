金属期市：期铜持稳，因美联储将推迟缩减刺激规模的希望提供支撑

* 期镍价格攀升，因印尼可能限制出口

* 被推迟公布的美国就业数据将在周二发布

* 美国9月成屋销售下降1.9%

路透伦敦10月21日 - 期铜周一基本持稳，投资者静待大量被推迟发布的美国数据涌入市场，这些数据可能暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟缩减刺激规模，但铜供应快速增长的迹象限制涨幅。

三个月LME期铜 收盘基本持稳在每吨7,243美元，上周五收报7,245美元。铜价上周收涨约0.5%，为三周来首次。

美国政府部分停运16天导致市场将美联储开始缩减刺激规模的时间预期从本月推迟至明年初。

不过，本周大量被推迟公布的数据涌入市场可能影响上述预期的前景，已使很多投资者持观望态度。

本周将公布的数据包括，周二发布的9月非农就业报告。

周一稍早公布的数据显示，9月美国成屋销售下降，价格升幅为五个月来最低，这是抵押贷款利率上升对楼市复苏造成一定拖累的最新迹象。

铜市曾经是投资者的最爱，但有关明年供应过剩的预期打压铜价前景。

9月中国精炼铜产量较前月增长10.6%，至创纪录水平，因新冶炼厂产能导致产量增加，以及原材料供应增加提振现有冶炼厂的生产。

交易商称，创纪录的产量可能也反应该国的铜消费强于预期，中国9月铜进口较上月猛增32%，至19个月高位。中国是全球最大的精炼铜生产和消费国。

LME三个月期镍 盘中触及9月中以来最高每吨14,399美元，收盘上扬，报14,365美元，上周五收报每吨14,200美元。

全球最大的镍矿石出口国印尼表示，计划从明年1月1日起限制未经加工的镍矿石出口。分析师称，此举加上产量削减将使镍价从数年低位反弹超过20%，镍是今年表现最差的基本金属。

在印尼出口限制开始实施前，中国加大从印尼进口原材料的力度，9月矾土进口同比猛增800%，镍矿石进口同比增加50%。

LME三个月期铝 收报每吨1,852美元，上周五收报1,847美元。

三个月期锌 收报每吨1,940美元，上周五报1,934美元。三个月期铅 收盘价从上周五的每吨2,175.50美元上扬至2,190美元。

三个月期锡收报每吨22,800美元，上周五报22,705美元。(完)

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