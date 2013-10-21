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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 04:04 BJT

美股盘后：Netflix公布业绩后股价大涨6.5%

路透纽约10月21日 - Netflix Inc 周一在美股盘后交易中大涨6.5%，此前该公司发布财报。(完)
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