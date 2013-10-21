版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 05:44 BJT

10月21日SPDR黄金持仓量较上一交易日减少1.19%，或10.51吨，至871.72吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐