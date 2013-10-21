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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:06 BJT

《汇市简讯》欧元/美元盘整上周的涨幅

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* 开平，约报1.3680--窄幅盘整上周的涨势

* 5、10和20日移动均线上扬，与波林格区间一道--形成趋势

* 1.3711的2013年高点在望--突破之后，将上看1.3833的2011/2012年跌势的61.8%回档位

* 若收在1.3460的10日均线下方，将削弱看涨趋势

* 纽约盘波动区间1.3651/1.3689分别是初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/buk93v(完)

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