澳新经济指标预测--10月22日-10月29日****

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月21日当周 10月22日(二) 暂无重要经济数据预定公布。 10月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +1.8% +2.4% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.2% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 41.7 45.2 出口(亿新西兰元) 34.5 33.3 贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差7.5 逆差11.91 贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 逆差21.2 逆差20.6 10月24日(四) 0300 澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute会议上发表讲话 10月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布。 10月28日当周 10月28日(一) 暂无重要经济数据预定公布。 10月29日(二) 澳洲央行总裁史蒂文斯在花旗集团于悉尼召开的年度会议上发表讲话(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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