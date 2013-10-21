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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--10月22日-10月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        
    10月21日当周
    
    10月22日(二)
    暂无重要经济数据预定公布。
    
    10月23日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030    澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第三季        +0.8%         +0.4%
                                   (较上年同期)                         +1.8%         +2.4%
                央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.6%         +0.7%
                               (较上年同期)                             +2.3%         +2.6%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.6%         +0.5%
                               (较上年同期)                             +2.1%         +2.2%
    2145    新西兰进口(亿新西兰元)                           9月         41.7          45.2
                  出口(亿新西兰元)                                       34.5          33.3
                  贸易收支(亿新西兰元)                       9月      逆差7.5     逆差11.91
                  贸易收支(亿新西兰元)                 截至9月的一年  逆差21.2     逆差20.6
    
    10月24日(四)
    0300    澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute会议上发表讲话
    
    10月25日(五)
    暂无重要经济数据预定公布。

    10月28日当周
    
    10月28日(一)
    暂无重要经济数据预定公布。
    
    10月29日(二)
    澳洲央行总裁史蒂文斯在花旗集团于悉尼召开的年度会议上发表讲话(完)
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