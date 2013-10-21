欧洲经济指标预测--10月22日-10月29日****

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差18.53 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 114.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30 10月23日(三) 0645 法国企业景气指数 10月 98 97 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差5.6 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 10月 0-9-0 0-9-0 1400 欧元区消费者信心指数 10月 负14.40 负14.9 10月24日(四) 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 50.1 49.8 Markit服务业PMI 51.3 51.0 Markit综合PMI -- 50.5 0728 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.5 51.1 Markit服务业PMI 53.9 53.7 Markit综合PMI -- 53.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 51.4 51.1 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 52.5 52.2 0800 意大利消费者信心指数 10月 101.1 101.1 0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 10 9 10月25日(五) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 108.0 107.7 现况指数 111.6 111.4 预期指数 104.5 104.2 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.4% +2.3% 民间贷款 -1.9% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 0800 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 8月 -- -0.30% 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -0.90% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.8% +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.5% +1.3% 10月28日当周 10月28日(一) 0900 意大利企业信心 10月 -- 96.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 34 10月28-31日 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -- -3.4% 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.3% 10月28日至11月8日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.0% 10月29日(二) 0700 德国GfK消费者信心指数 11月 -- 7.1 0745 法国消费者信心指数 10月 -- 85 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加6 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加10 抵押贷款批准件数(千件) -- 62.226 M4货供额(较前月) -- +0.70% 10月29日至11月8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +6.2% (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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