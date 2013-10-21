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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:27 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆反弹，信号转向正面

2219GMT

* 开盘涨0.6%，美国收益率微升和交叉盘需求影响日圆

* 反弹，5、10和20日移动均线小幅升高，波林格区间扩大

* 形成看多趋势，关注上周高点134.95

* 如果突破135.00，则上看138.50附近的2009年阻力位

* 纽约盘波动区间134.08/134.38分别是初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/duk93v(完)

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