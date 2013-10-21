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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:30 BJT

****日韩经济指标预测--10月22日-10月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
    
    10月21日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    10月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月23日(三)
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       -- 买超3,807
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     -- 买超1,436
    
    10月24日(四)
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)                  第三季初值       --    +1.1%
                               (较上年同期)                               --    +2.3%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)          9月      +0.7%   +0.8%
              全国CPI(较上年同期)                                         --    +0.9%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                     10月      +0.3%   +0.2%
              东京地区CPI(较上年同期)                                     --    +0.5%  
    
    10月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    10月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    10月27日(日)
    2100  韩国消费者信心指数                                 10月         --      102
    
    10月28日(一)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                                  9月         --     77.8
    
    10月28-29日
    2330  日本所有家庭支出(较上年同期)                        9月         --    -1.6%
                              (较前月)                                    --    -0.5%
    2330  日本求才求职比                                      9月         --     0.95
              失业率                                                      --     4.1%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                            9月         --    +1.1%
    
    10月29日(二)
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                         11月         --       82
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                            9月         --    +3.3%
                      (较前月)                                            --    +1.8%
              服务业产出(较前月)                                          --    +0.7%
    2350  日本工业生产(较前月)                            9月初值       -0.4%   -0.9%
              工业生产一个月预估                                          --    +0.2%
              工业生产两个月预估                                          --    +1.7% (完)
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