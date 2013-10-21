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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:48 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下降，因海岬和巴拿马型船运价下滑

路透10月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一跌至逾一个月低点，因海岬型船和巴拿马型船运价下滑。

乾散货运价指数下跌23点，或1.21%至1,878点，为9月19日以来最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降64点，或1.96%，至3,200点，为9月9日以来最低。日均获利下降866美元至28,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌6点或0.29%，至2,054点。日均获利降60美元至16,426美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“现在有大批载有铁矿石和其他原材料的船只驶往中国，这意味着年底前运费可能下降，尽管进口似乎有很大改善，”RS Platou Markets分析师在一份报告中表示。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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