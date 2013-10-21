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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:44 BJT

全球外汇市场10月22日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0600 - 瑞士9月贸易收支

-- - 英国财长欧思邦在路透举办的活动上致辞

0810 - 英国央行副总裁宾恩在商业经济学家协会年会上致词

0830 - 英国9月公共部门净借款(PSNB)和公共部门收支短差(PSNCR)

1145 - 美国10月19日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国9月非农就业报告

1255 - 美国10月19日当周Redbook连锁店销售

1300 - 美国8月净资本流动数据

1400 - 美国8月建筑支出

1400 - 美国10月里奇蒙联邦储备银行制造业指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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